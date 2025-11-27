"Арсенал" перед битвой с "Челси" продлил беспроигрышную серию до 16 игр

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" в последнее время набрал очень впечатлительный ход. "Канониры" никому не проигрывают на протяжении 16-ти матчей подряд, из которых 14 побед и две ничьи, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью команда Микеля Артеты одержала уверенную победу над своим главным конкурентом в Лиге чемпионов УЕФА – мюнхенской "Баварией", обыграв их дома со счетом 3:1.

В итоге на данный час никто не может выиграть у "пушкарей", начиная с 31 августа. В тот день чемпион Англии "Ливерпуль" на своей арене сумел сломить сопротивление лондонского коллектива (1:0).

"Должен похвалить своих футболистов, потому что они провели потрясающий матч против, думаю, лучшей команды в Европе. Каждый из игроков был невероятно полезен для решения тех задач, которые перед нами ставят такие соперники. Тем более они знают, насколько упорно мы готовимся к каждому матчу. Понимаем, что разница между командами очень мала. Мы обыграли "Тоттенхэм", а теперь одержали важную победу над "Баварией". Но на этом пока что все. Начинаем готовиться к матчу с "Челси". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Стоит отметить, что "Арсенал" сейчас является единственной командой со стопроцентным результатом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

У них пять побед подряд из пяти возможных на старте данного турнира.

"Каждая команда может проиграть, это футбол. Пропустили со стандарта, но затем сравняли счет. В перерыве чувствовал, что можем выиграть, если продолжим в том же духе. Но ошибся, хозяева оказались сильнее, очень хорошо контролировали игру и использовали свои моменты. Не ищу оправданий, "Арсенал" был лучше. Судьба Лиги чемпионов еще не решена, ничего не потеряли, но должны сделать выводы к решающим играм, которые пройдут весной". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Теперь успешное шествие команды Артеты 30 ноября могут остановить их земляки из "Челси". Это будет сражение на "Стэмфорд Бридж" между лидером АПЛ и победителем КЧМ-2025.

"Арсенал" помимо Лиги чемпионов, еще занимает первое место в таблице английского чемпионата.