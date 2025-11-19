Акмолинские санврачи рассказали об эпидситуации в регионе на фоне сезонного роста инфекций

В Казахстане в разгаре сезон роста респираторных и острых инфекций: увеличение случаев гриппа, ОРВИ и вспышек кишечных заболеваний наблюдается во многих регионах.

В такой ситуации особую роль играет санитарно-эпидемиологическая служба, которая первой фиксирует тенденции и оперативно реагирует на изменение картины. Акмолинская область является одним из регионов, где эпидситуация остается стабильной благодаря системному подходу к вакцинации, эпиднадзору и профилактике. Санитарные врачи области поделились актуальными данными по основным заболеваниям, вызывающим наибольшее беспокойство в период сезонного подъема.

Одной из ключевых тем остается корь, инфекция, которая еще год назад демонстрировала резкий рост в стране. В Акмолинской области ситуация существенно улучшилась.

"С начала 2025 года зарегистрировано 225 лабораторно подтвержденных случаев заболевания", – сообщили специалисты.

Наибольшая доля заболевших приходится на детей до 14 лет, при этом свыше 90 процентов из них не были привиты. Это, подчеркивают санврачи, главный фактор риска. Именно поэтому в регионе продолжается наверстывающая вакцинация детей до 18 лет и иммунизация среди контактных лиц. И самое важное, последний случай кори в области был зафиксирован в июле, и новые случаи с тех пор не выявляются. Такой длительный период без регистраций говорит о том, что меры сработали.

Похожая динамика наблюдается по коклюшу. Снижение заболеваемости стало одним из самых заметных среди регионов страны.

"По итогам 10 месяцев зарегистрировано 12 случаев, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – указывают санитарные врачи.

Все заболевшие – дети, большинство из которых не имели прививок. Причины остаются типичными: 55,5 процента – отказ родителей, еще столько же случаи медотвода. Эксперты подчеркивают, что эта инфекция наиболее опасна для малышей до пяти лет, поэтому своевременная иммунизация крайне важна.

На фоне позитивной динамики по кори и коклюшу растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Для холодного сезона такая тенденция характерна, но требует повышенного внимания. В области зафиксировано 322 случая, что немного выше показателей прошлого года. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Бурабайском районе и Кокшетау, где наблюдались локальные вспышки.





"В структуре ОКИ отмечается, что 59,9 процента случаев имеют установленную этиологию, а 39,7 процента – неуточненную", – поясняют специалисты.

Это означает необходимость усиления лабораторного контроля, особенно в зимний период, когда возрастает риск передачи через воду, продукты и детские коллективы.

Продолжается снижение заболеваемости вирусными гепатитами. В регионе зарегистрировано всего шесть случаев гепатита А, что вдвое меньше, чем годом ранее. Санврачи отмечают, что такой результат стал возможен благодаря многолетней практике плановой иммунизации детей в возрасте двух лет.

Наиболее динамичная картина наблюдается по ОРВИ и гриппу. С начала эпидсезона зарегистрировано 17 719 случаев. Среди заболевших – дети, беременные женщины и группы риска. При этом совокупный уровень заболеваемости остается ниже прошлогодних значений, что связано с активной вакцинацией: привито более 82 тысяч человек, или 97,8 процента от плана.

Отдельную обеспокоенность вызывает рост кожно-заразных заболеваний. В этом году их количество увеличилось в 1,7 раза. Среди заболевших 60 процентов – дети. Источниками заражения чаще всего становятся контакты с больными людьми, домашними и бродячими животными. Санитарные врачи подчеркивают, что профилактика начинается в быту и образовательных учреждениях: соблюдение гигиены, правильное хранение вещей, своевременное обращение к врачу.

Эксперты отмечают, что стабилизация по кори, коклюшу и гепатитам – результат многолетней системной работы, а вот динамика по ОРВИ, кишечным и кожным инфекциям требует особенно пристального внимания в ближайшие недели. Зима традиционно становится испытанием для эпидслужбы, и сейчас, по словам специалистов, регион работает в режиме повышенной готовности, чтобы сдержать распространение сезонных заболеваний.