События

В Астане санврач объявила об ограничениях из-за ухудшения эпидситуации

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 22:02 Фото: akorda.kz
Главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с существенным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован 19 ноября.

Согласно постановлению, за 45-ю неделю в столице зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ, что в 1,5 раза выше, чем неделей ранее. 60% заболевших – дети до 14 лет, среди школьников выявлено 5752 случая. В ходе лабораторного мониторинга из 285 образцов 116 оказались положительными, в том числе подтверждены случаи гриппа A(H3N2) и COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости предписано:

  • обеспечить соблюдение санитарных правил в медорганизациях и школах;
  • усилить работу фильтр-кабинетов в ПМСП;
  • ввести масочный режим для медперсонала и посетителей;
  • ограничить посещения стационаров;
  • увеличить часы работы поликлиник до 20:00.

Школы могут перейти на дистанционное обучение. При заболеваемости 30% и более в одном классе с 20 ноября по 5 декабря вводится дистанционный формат. Если заболеваемость составляет 20-30%, кабинетная система обучения отменяется на 10 дней.

Также в организациях образования вводится ежедневный "утренний фильтр", усиливается мониторинг посещаемости и запрещаются массовые мероприятия.

Противоэпидемические меры будут действовать до стабилизации эпидситуации.

Ранее мы писали, что в аптеках сметают противовирусные, в больницах растут очереди, но Астана живет обычной жизнью – прогулки, кафе и никакого масочного режима. Zakon.kz поговорил с эпидемиологом и узнал, насколько ситуация действительно критическая.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
