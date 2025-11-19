В Астане санврач объявила об ограничениях из-за ухудшения эпидситуации

Главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с существенным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован 19 ноября.

Согласно постановлению, за 45-ю неделю в столице зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ, что в 1,5 раза выше, чем неделей ранее. 60% заболевших – дети до 14 лет, среди школьников выявлено 5752 случая. В ходе лабораторного мониторинга из 285 образцов 116 оказались положительными, в том числе подтверждены случаи гриппа A(H3N2) и COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости предписано:

обеспечить соблюдение санитарных правил в медорганизациях и школах;

усилить работу фильтр-кабинетов в ПМСП;

ввести масочный режим для медперсонала и посетителей;

ограничить посещения стационаров;

увеличить часы работы поликлиник до 20:00.

Школы могут перейти на дистанционное обучение. При заболеваемости 30% и более в одном классе с 20 ноября по 5 декабря вводится дистанционный формат. Если заболеваемость составляет 20-30%, кабинетная система обучения отменяется на 10 дней.

Также в организациях образования вводится ежедневный "утренний фильтр", усиливается мониторинг посещаемости и запрещаются массовые мероприятия.

Противоэпидемические меры будут действовать до стабилизации эпидситуации.

