В Казахстане усиливают требования к недропользователям

Депутаты Мажилиса 19 ноября 2025 года одобрили во втором чтении законопроект о недрах и недропользовании по реализации поручений главы государства и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора. "В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами, рабочей группой и головным Комитетом предложено внести ряд изменений в положения законопроекта. Депутатами предложены поправки, направленные на увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до семидесяти процентов от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года", – говорится в документе. Также депутатами были внесены поправки, предусматривающие: введение запрета на приватизацию Национального оператора в области геологии (Национальной геологической службы);

введение выдачи разрешительных документов недропользователям на добычу полезных ископаемых из техногенных минеральных образований, расположенных на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним землях, с обязательными условиями по вывозу и переработке техногенных минеральных образований, а также ликвидации последствий добычи и изъятия техногенных минеральных образований;

увеличение порога инвестиций до 70 миллионов размера месячного расчетного показателя по соглашениям о переработки твердых полезных ископаемых;

предоставление инвестиционных преференций по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых, связанных с модернизацией, расширением и реконструкцией действующих производств;

продление до 1 января 2029 года нормы по предоставлению права на разведку или добычу общераспространенных полезных ископаемых, используемых для строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования, железных дорог, находящихся в государственной собственности, а также для реконструкции и ремонта гидросооружений и гидротехнических сооружений;

включение в состав комиссии по подписанию актов ликвидации последствий недропользования по углеводородам и урану, а также консервации участков недр по углеводородам представителей уполномоченных органов в области промышленной безопасности и изучению недр;

направление на изучение состояния государственного фонда недр не менее пятидесяти процентов средств, поступивших от суммы подписных бонусов, установленных Налоговым кодексом Казахстана. Ранее депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили законопроект по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции.

