Общество

Мажилис одобрил поправки, снимающие часть антикоррупционных ограничений

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 19 ноября 2025 года во втором чтении одобрили законопроект по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроект разработан в целях приведения антикоррупционного законодательства в соответствие с нормами Конституции РК.

"Согласно нормативному постановлению Конституционного суда РК от 13 июня 2023 года №19-НП, статья 13 Закона РК "О противодействии коррупции" признана несоответствующей пункту 4 статьи 26 и пункту 1 статьи 39 Конституции в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. В связи с этим законопроектом предложено уточнить круг должностных лиц, на которых антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, не совместимой с выполнением государственных функций, не распространяются", – говорится в документе.

В частности, законопроектом предусмотрены следующие поправки:

  • уточняется круг должностных лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью не совместимой с выполнением государственных функций (данные ограничения не будут распространяться на лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, являющиеся лицами, осуществляющими управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях);
  • конкретизируются права лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, для которых данные ограничения не распространяются (данные лица не вправе участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению ими должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов);
  • исключается обязательство лиц, занимающих государственную должность, и приравненных к ним лиц в передаче в доверительное управление по договору доверительного управления имуществом акций коммерческих организаций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций;
  • такими же правами наделяются военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту;
  • перечень имущества, не подлежащий передаче в доверительное управление, дополняется цифровыми активами;
  • исключаются ограничения для членов Правительства на право не передавать в доверительное управление принадлежащие им облигации и паи паевых инвестиционных фондов, а также снимается запрет на сдачу в аренду имеющегося в их собственности жилья и получение от этого дохода.

А также другие поправки, направленные на реализацию решений Конституционного суда, предусматривающие приведение ряда законодательных актов в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
