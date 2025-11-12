#АЭС в Казахстане
Общество

Мажилис одобрил законопроект о недрах для повышения инвестиционной привлекательности индустрии

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 12 ноября 2025 года одобрили законопроект "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении сообщается, что основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.

Законопроектом предусмотрено:

  • внедрение Единого портала недропользования, являющегося единой информационной системой сферы недропользования;
  • расширение оснований отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых лицу, признанного победителем аукциона, но уклонявшегося от уплаты подписных бонусов в течение пяти лет, а также лицу или организации, контролировавших победителя аукциона.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить подведомственную организацию уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых полномочиями по сбору, хранению, обработке и предоставлению доступа к геологической информации.

"Предусмотрен порядок рассмотрения заявлений на выдачу лицензии на вновь свободный блок для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых, порядок извлечения полезных ископаемых на этапе разведки, порядок проведения аукционов по территориям, содержащим в недрах запасы промышленных категорий твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных и урана, которые состоят на государственном учете, а также порядок предоставления права недропользования по проектам промышленно-инновационного (индустриально-инновационного) проекта", – говорится в документе.

5 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона по вопросам поддержки туристской отрасли в первом чтении.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
