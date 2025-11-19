#АЭС в Казахстане
Общество

Акцию "Погаси долги – спишем пеню" запустили в Алматы для потребителей услуг холодной воды

Погаси долги – спишем пеню, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:55 Фото: акимат города Алматы
Акция распространяется на физические лица (владельцев квартир и частных домов), которые допустили образование дебиторской задолженности в результате несвоевременной оплаты за оказанные услуги холодного водоснабжения и канализации теплоснабжения.

Для участия в акции необходимо до конца декабря текущего года полностью оплатить имеющуюся задолженность, обратиться с письменным заявлением в один из центров по обслуживанию потребителей ГКП "Алматы Су", приложив к заявлению копию квитанции об оплате (кассовый чек).

Фото: акимат города Алматы

  • ул. Жарокова 196, 1-й этаж;
  • мкр. Жетысу-3, дом 37;
  • ул. Ботаническая, 29А (уг. Сейфуллина – Дегтярева, за ателье "Север");
  • ул. Чуланова, 109 (ул. Момышулы, между пр. Райымбека и пр. Рыскулова).

Списание пени возможно только при полном погашении задолженности.

Фото: акимат города Алматы

При отсутствии возможности посетить Центр обслуживания потребителей документы можно отправить на электронную почту: almatysu@almatysu.kz

Получить информацию о задолженности или консультацию по начислениям можно по телефону 3-777-444.

В случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
