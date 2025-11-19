Акцию "Погаси долги – спишем пеню" запустили в Алматы для потребителей услуг холодной воды
Для участия в акции необходимо до конца декабря текущего года полностью оплатить имеющуюся задолженность, обратиться с письменным заявлением в один из центров по обслуживанию потребителей ГКП "Алматы Су", приложив к заявлению копию квитанции об оплате (кассовый чек).
Фото: акимат города Алматы
- ул. Жарокова 196, 1-й этаж;
- мкр. Жетысу-3, дом 37;
- ул. Ботаническая, 29А (уг. Сейфуллина – Дегтярева, за ателье "Север");
- ул. Чуланова, 109 (ул. Момышулы, между пр. Райымбека и пр. Рыскулова).
Списание пени возможно только при полном погашении задолженности.
При отсутствии возможности посетить Центр обслуживания потребителей документы можно отправить на электронную почту: almatysu@almatysu.kz
Получить информацию о задолженности или консультацию по начислениям можно по телефону 3-777-444.
В случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета.
