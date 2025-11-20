Казахстанцам начали назначать помощь по новой системе: кого лишили выплат

В Карагандинской области и городе Шымкенте продолжается реализация пилотного проекта по назначению мер государственной поддержки с применением скоринговой модели определения благосостояния семей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 20 ноября 2025 года уточнили, что по последним данным полностью реализованы четыре госуслуги, дополнительные меры поддержки оказаны 26,7 тыс. заявителям.

Пока скоринговая модель в пилотных регионах применяется при назначении трех услуг:

назначение жилищной помощи,

субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде,

возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью.

Известно, что в рамках пилотного проекта за поддержкой в виде назначения жилищной помощи обратились 1 762 человека, по всем заявлениям принято положительное решение.

"По субсидированию части арендной платы поступило 1 739 заявлений. По результатам их рассмотрения с применением скоринговой модели у 665 семей определен высокий уровень благосостояния". Пресс-служба МТСЗН РК

По услуге "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью" заявления начали поступать с 1 сентября 2025 года.

Всего принято 1 613 заявлений, по результатам скоринга выявлено, что 40 из них направили семьи, относящиеся к 6 категории по уровню благосостояния.

Дополнительно, для социальных педагогов школ Шымкента и Карагандинской области реализован функционал по проверке уровня благосостояния семей при поступлении заявлений на предоставление услуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования".

Платформой, предоставляющей доступ к скоринговой модели, пользуются 317 школ (Карагандинская область – 202, г. Шымкент – 115).

Социальными педагогами данных учебных заведений были рассмотрены 22382 запроса, из которых по результатам проведенного скоринга 74 оказались от семей с высоким уровнем благосостояния (Карагандинская область – 16, г. Шымкент – 58).

Семьи, которые были отнесены к высокому уровню благосостояния (6 категория), в рамках пилотного проекта определены, как не нуждающиеся в дополнительных мерах поддержки от местных исполнительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что скоринговая модель для определения благосостояния домохозяйств основывается на 23 социально-демографических и экономических критериях.

Все семьи, претендующие на получение дополнительных мер поддержки, классифицируются на 6 категорий – от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений).

"Решение принимается автоматически, на основе объективных данных, собранных через Цифровую карту семьи", – пояснили в МТСЗН.

Стоит отметить, что помощь будет предоставляться в зависимости от нуждаемости, а не всем без исключения.

В расчет берутся как материальные показатели: доходы, имущество, транспорт, наличие кредитов; так и нематериальные (здоровье, инвалидность, уровень образования), а также иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости.

Домохозяйства, где к примеру, есть 2 и более единиц жилья, 2 и более единиц автотранспорта, имеется зарегистрированное юридическое лицо (ИП, ТОО), а ежемесячный доход на одного члена семьи превышает четыре прожиточных минимума, будут отнесены к 6 категории – с высоким уровнем благосостояния.

Такие семьи будут исключены из числа получателей дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из местных бюджетов.

Важно подчеркнуть, что внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид).

"Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, в тех же объемах сохраняются адресная социальная помощь и пять видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.

Ранее в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в стране. Так, с начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 3 трлн 512,7 млрд тенге. Из этой суммы 1 трлн 137,2 млрд тенге пришлось на базовую пенсию, а 2 трлн 375,5 млрд тенге – на солидарную.