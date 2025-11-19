#АЭС в Казахстане
Общество

В Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане

Фото: Zakon.kz
С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 3 трлн 512,7 млрд тенге. Из этой суммы 1 трлн 137,2 млрд тенге пришлось на базовую пенсию, а 2 трлн 375,5 млрд тенге – на солидарную, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 19 ноября 2025 года.

Так, по состоянию на 1 ноября 2025 года в стране насчитывается 2 млн 516 тыс. пенсионеров.

Средний размер совокупной пенсии составляет 142 744 тенге, из которых 95 167 тенге – это солидарная пенсия, а 47 577 тенге – базовая.

Уже сообщалось, что с 1 января 2025 года базовая пенсионная выплата была увеличена на 6,5% согласно прогнозу инфляции Национального банка. Солидарная пенсия выросла на 8,5%, то есть на два процентных пункта выше уровня инфляции.

Кроме того, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с 2023 года проводится поэтапное ежегодное повышение минимальной и максимальной базовой пенсии.

"В течение пяти лет минимальную планируется довести до 70% прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Так, с 1 января 2025 года минимальная базовая пенсия увеличена с 65% до 70% прожиточного минимума (32 360 тенге), а максимальная – со 105% до 110% (50 851 тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК

Также стоит уточнить, что с 1 июля 2018 года базовая пенсионная выплата назначается индивидуально с учетом стажа участия в пенсионной системе.

В этот стаж входят:

  • трудовой стаж, накопленный в солидарной системе до 1 января 1998 года;
  • периоды, за которые перечислялись обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия составляет 10 лет и менее (или отсутствует), базовая пенсия равна 70% прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

Например:

  • при стаже 20 лет базовая пенсия составляет 90% прожиточного минимума;
  • при стаже 30 лет и более назначается максимальный размер – 110%.

Важно учитывать, что если в течение одного месяца в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) поступает несколько перечислений ОПВ, стаж засчитывается все равно как один месяц. Таким образом, чем регулярнее и корректнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем выше базовая пенсия при достижении пенсионного возраста.

Размеры солидарных пенсионных выплат зависят от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода в предпенсионный период.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:15
В Казахстане перестанут удерживать ИПН с пенсионных выплат

30 октября 2025 года в Сенате рассказали, какими будут пенсии в 2026 году в Казахстане. Кроме того, обязательно ли предоставлять архивную справку при оформлении пенсии, можно узнать по этой ссылке.

