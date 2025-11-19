В Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане
Об этом говорится в ежемесячном отчете Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 19 ноября 2025 года.
Так, по состоянию на 1 ноября 2025 года в стране насчитывается 2 млн 516 тыс. пенсионеров.
Средний размер совокупной пенсии составляет 142 744 тенге, из которых 95 167 тенге – это солидарная пенсия, а 47 577 тенге – базовая.
Уже сообщалось, что с 1 января 2025 года базовая пенсионная выплата была увеличена на 6,5% согласно прогнозу инфляции Национального банка. Солидарная пенсия выросла на 8,5%, то есть на два процентных пункта выше уровня инфляции.
Кроме того, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с 2023 года проводится поэтапное ежегодное повышение минимальной и максимальной базовой пенсии.
"В течение пяти лет минимальную планируется довести до 70% прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Так, с 1 января 2025 года минимальная базовая пенсия увеличена с 65% до 70% прожиточного минимума (32 360 тенге), а максимальная – со 105% до 110% (50 851 тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК
Также стоит уточнить, что с 1 июля 2018 года базовая пенсионная выплата назначается индивидуально с учетом стажа участия в пенсионной системе.
В этот стаж входят:
- трудовой стаж, накопленный в солидарной системе до 1 января 1998 года;
- периоды, за которые перечислялись обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия составляет 10 лет и менее (или отсутствует), базовая пенсия равна 70% прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.
Например:
- при стаже 20 лет базовая пенсия составляет 90% прожиточного минимума;
- при стаже 30 лет и более назначается максимальный размер – 110%.
Важно учитывать, что если в течение одного месяца в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) поступает несколько перечислений ОПВ, стаж засчитывается все равно как один месяц. Таким образом, чем регулярнее и корректнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем выше базовая пенсия при достижении пенсионного возраста.
Размеры солидарных пенсионных выплат зависят от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода в предпенсионный период.
