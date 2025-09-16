Кому и как помогла новая модель соцподдержки в Казахстане

В Карагандинской области и Шымкенте продолжается реализация пилотного проекта по назначению мер государственной поддержки с применением скоринговой модели определения благосостояния семей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), по данным на 16 сентября 2025 года полностью реализованы 4 госуслуги, дополнительные меры поддержки оказаны более 11 тыс. заявителям.

Так, скоринговая модель применяется при назначении четырех услуг:

"Назначение жилищной помощи",

"Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью",

"Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде",

"Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью".

В дополнении отмечено, что скоринговая модель основывается на 23 социально-демографических и экономических показателях и позволяет автоматически определять степень нуждаемости семьи – от крайней нуждаемости до высокого благосостояния.

Семьи, отнесенные к 6 категории (высокий уровень благосостояния), исключаются из числа получателей дополнительной поддержки.

Проект активно используется в 256 школах двух регионов, где социальные педагоги проверяют уровень нуждаемости семей при подаче заявок на помощь.

В ведомстве подчеркивают, что внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид).

"Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, в тех же объемах сохраняются адресная социальная помощь и 5 видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.

Материал по теме Более 4 тысяч казахстанцев получили до 1,5 млн тенге на стартап

Ранее стало известно, на какую выплату от государства могут рассчитывать уволенные казахстанцы.