Общество

Кому и как помогла новая модель соцподдержки в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Карагандинской области и Шымкенте продолжается реализация пилотного проекта по назначению мер государственной поддержки с применением скоринговой модели определения благосостояния семей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), по данным на 16 сентября 2025 года полностью реализованы 4 госуслуги, дополнительные меры поддержки оказаны более 11 тыс. заявителям.

Так, скоринговая модель применяется при назначении четырех услуг:

  • "Назначение жилищной помощи",
  • "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью",
  • "Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде",
  • "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью".

В дополнении отмечено, что скоринговая модель основывается на 23 социально-демографических и экономических показателях и позволяет автоматически определять степень нуждаемости семьи – от крайней нуждаемости до высокого благосостояния.

Семьи, отнесенные к 6 категории (высокий уровень благосостояния), исключаются из числа получателей дополнительной поддержки.

Проект активно используется в 256 школах двух регионов, где социальные педагоги проверяют уровень нуждаемости семей при подаче заявок на помощь.

В ведомстве подчеркивают, что внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид).

"Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, в тех же объемах сохраняются адресная социальная помощь и 5 видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.

Ранее стало известно, на какую выплату от государства могут рассчитывать уволенные казахстанцы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
