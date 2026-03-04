В Алматы проведение СМЭ по установлению инвалидности будут регулировать с помощью электронной очереди
Проект по организации работы по регулированию очереди (электронной записи) граждан на проведение медико-социальной экспертизы запускают Министерство труда и социальной защиты совместном с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития внедряется в рамках Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения и занятости: "Внедрить в ДКТСЗН единую СЭО с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом".
В Минтруда отмечают, что электронная очередь внедряется с целью повышения доступности и прозрачности прохождения медико-социальной экспертизы, сокращения времени ожидания и упорядочивания потока услугополучателей.
Также говорится, что масштабирование пилотного проекта на город Алматы позволит апробировать механизм в условиях высокой нагрузки и создать основу для последующего поэтапного внедрения электронной очереди в других регионах.
Как ожидается, реализация проекта позволит:
- обеспечить удобную предварительную запись на медико-социальную экспертизу;
- повысить доступность и прозрачность процесса записи на медико-социальную экспертизу;
- сократить времени ожидания услугополучателей;
- упорядочить поток услугополучателей.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.