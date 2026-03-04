В Алматы проведение СМЭ по установлению инвалидности будут регулировать с помощью электронной очереди

Подготовлен проект приказа по запуску пилотного проекта в Акмолинской области и в Алматы по внедрению электронной очереди при очном оказании госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности, определение необходимых мер социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Проект по организации работы по регулированию очереди (электронной записи) граждан на проведение медико-социальной экспертизы запускают Министерство труда и социальной защиты совместном с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития внедряется в рамках Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения и занятости: "Внедрить в ДКТСЗН единую СЭО с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом".

В Минтруда отмечают, что электронная очередь внедряется с целью повышения доступности и прозрачности прохождения медико-социальной экспертизы, сокращения времени ожидания и упорядочивания потока услугополучателей.

Также говорится, что масштабирование пилотного проекта на город Алматы позволит апробировать механизм в условиях высокой нагрузки и создать основу для последующего поэтапного внедрения электронной очереди в других регионах.

Как ожидается, реализация проекта позволит:

обеспечить удобную предварительную запись на медико-социальную экспертизу;

повысить доступность и прозрачность процесса записи на медико-социальную экспертизу;

сократить времени ожидания услугополучателей;

упорядочить поток услугополучателей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.