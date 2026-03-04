#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Право

В Алматы проведение СМЭ по установлению инвалидности будут регулировать с помощью электронной очереди

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 11:20 Фото: freepik
Подготовлен проект приказа по запуску пилотного проекта в Акмолинской области и в Алматы по внедрению электронной очереди при очном оказании госуслуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности, определение необходимых мер социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Проект по организации работы по регулированию очереди (электронной записи) граждан на проведение медико-социальной экспертизы запускают Министерство труда и социальной защиты совместном с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития внедряется в рамках Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения и занятости: "Внедрить в ДКТСЗН единую СЭО с автоматическим распределением номеров, исключающим возможность "ручного" выбора специалистом".

В Минтруда отмечают, что электронная очередь внедряется с целью повышения доступности и прозрачности прохождения медико-социальной экспертизы, сокращения времени ожидания и упорядочивания потока услугополучателей.

Также говорится, что масштабирование пилотного проекта на город Алматы позволит апробировать механизм в условиях высокой нагрузки и создать основу для последующего поэтапного внедрения электронной очереди в других регионах.

Как ожидается, реализация проекта позволит:

  • обеспечить удобную предварительную запись на медико-социальную экспертизу;
  • повысить доступность и прозрачность процесса записи на медико-социальную экспертизу;
  • сократить времени ожидания услугополучателей;
  • упорядочить поток услугополучателей. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности
10:52, 17 июля 2025
В Казахстане запустят электронную очередь для установления инвалидности
В Казахстане запустили пилот по оказанию госуслуги по установлению инвалидности
10:52, 14 ноября 2025
В Казахстане запустили пилот по оказанию госуслуги по установлению инвалидности
В Казахстане запустят пилотный проект по заочному установлению инвалидности
17:11, 30 мая 2024
В Казахстане запустят пилотный проект по заочному установлению инвалидности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
11:18, Сегодня
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
10:52, Сегодня
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
10:27, Сегодня
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
10:19, Сегодня
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: