#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

В правительстве рассмотрят инициативу о сокращенном рабочем дне для работающих родителей

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 13:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 20 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал предложение депутатов о сокращении рабочего дня для работающих родителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер признался, что не слышал об этой инициативе, но прокомментировал ее.

"Такая практика в мире есть. Кроме того, если кто-то находится дома, занимается домашней работой и тем более находится с детьми, это тоже производительность. И это нельзя сбрасывать со счетов", – сказал Жумангарин.

По его словам, в экономике такой аспект также учитывается. Он пообещал рассмотреть эту инициативу.

"Все это счетные вещи, в экономике все считается, и поэтому необходимо, наверное, как-то более глубоко оценить эту инициативу. Мы любые инициативы депутатов обязаны рассматривать, если они официально будут к нам обращаться", – отметил Жумангарин.

Ранее депутат Мажилиса Каракат Абден подняла вопрос сокращенного рабочего дня для родителей с маленькими детьми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Депутат предлагает ввести сокращенный рабочий день для некоторых родителей
12:51, 19 ноября 2025
Депутат предлагает ввести сокращенный рабочий день для некоторых родителей
В правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты
11:14, 19 ноября 2025
В правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты
Возвращение прежнего часового пояса: когда правительство рассмотрит вопрос
17:26, 05 июня 2024
Возвращение прежнего часового пояса: когда правительство рассмотрит вопрос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: