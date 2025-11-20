В правительстве рассмотрят инициативу о сокращенном рабочем дне для работающих родителей

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 20 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал предложение депутатов о сокращении рабочего дня для работающих родителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер признался, что не слышал об этой инициативе, но прокомментировал ее.

"Такая практика в мире есть. Кроме того, если кто-то находится дома, занимается домашней работой и тем более находится с детьми, это тоже производительность. И это нельзя сбрасывать со счетов", – сказал Жумангарин.

По его словам, в экономике такой аспект также учитывается. Он пообещал рассмотреть эту инициативу.

"Все это счетные вещи, в экономике все считается, и поэтому необходимо, наверное, как-то более глубоко оценить эту инициативу. Мы любые инициативы депутатов обязаны рассматривать, если они официально будут к нам обращаться", – отметил Жумангарин.

Ранее депутат Мажилиса Каракат Абден подняла вопрос сокращенного рабочего дня для родителей с маленькими детьми.