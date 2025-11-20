Жумангарин объяснил, почему пенсии в 2026 году повысят только на 10%

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 20 ноября 2025 года на брифинге в Сенате объяснил, почему пенсию хотят увеличить только на 10%, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему в 2026 году пенсию планируют повысить лишь на 10%, если инфляция может быть выше.

"Мы прогнозировали, что средний уровень инфляции будет составлять 9-10%, поэтому индексацию сделали на 10%. На сегодняшний день это связано с возможностями наших бюджетов", – ответил Серик Жумангарин.

На вопрос представителей СМИ о возможном пересмотре он заявил, что повышения не будет – остается 10%. Это уже заложено в бюджет.

