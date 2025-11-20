#АЭС в Казахстане
Общество

Жумангарин объяснил, почему пенсии в 2026 году повысят только на 10%

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 14:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 20 ноября 2025 года на брифинге в Сенате объяснил, почему пенсию хотят увеличить только на 10%, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему в 2026 году пенсию планируют повысить лишь на 10%, если инфляция может быть выше.

"Мы прогнозировали, что средний уровень инфляции будет составлять 9-10%, поэтому индексацию сделали на 10%. На сегодняшний день это связано с возможностями наших бюджетов", – ответил Серик Жумангарин.

На вопрос представителей СМИ о возможном пересмотре он заявил, что повышения не будет – остается 10%. Это уже заложено в бюджет.

19 ноября 2025 года в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
