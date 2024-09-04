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В Астане и Уральске прошли тренировочные мастер-классы для детей в рамках программы развития тенниса

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 20:17 Фото: ФТК
3 и 4 сентября в Астане и Уральске прошли мастер-классы с профессиональными тренерами для детей по программе Tennis for Life by Lexus от федерации тенниса Казахстана, сообщает Zakon.kz.
теннис, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 20:17

Фото: ФТК

Эта программа была запущена в мае этого года с целью создания возможностей для детей по всему Казахстану открыть для себя мир тенниса и начать активно заниматься этим прекрасным видом спорта, который обогащает их жизнь здоровьем, дружбой и соревновательным духом. В рамках данной программы тренировочные мастер-классы и турниры Красного мяча прошли в Шымкенте, Астане и Актау этим летом.

Амбассадорами программы Tennis for Life by Lexus являются лидеры казахстанской сборной по теннису Александр Бублик и Елена Рыбакина. Спортсмены будут принимать активное участие в программе по вовлечению и развитию детей в теннисе, а также проводить общественные и информационные активности, чтобы усилить поддержку тенниса в Казахстане и повысить популярность этого вида спорта.

В рамках первых мастер-классов с профессиональными тренерами, прошедших в городах Казахстана, было охвачено 300 детей – 170 детей в городе Астана и 130 детей в городе Уральск. Все они уже проявили свои таланты на базе спортивных школ, а профессиональные мастер-классы от признанных специалистов станут для них дополнительной мотивацией для дальнейшего развития в теннисном спорте.

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 20:17

Фото: ФТК

Мероприятие посетили специальный гость из Европы вице-президент Lexus Europe Паскаль Руш и президент Lexus Kazakhstan Джон Томсон. Вице-президент Паскаль Руш дал высокую оценку уровню реализации программы в Казахстане и поблагодарил федерацию тенниса Казахстана за перспективное партнерство: "Сегодня во всем мире теннис становится более массовым видом спорта. Всё больше людей, а в особенности детей, отдает предпочтение теннису, как возможности привнести в свою жизнь здоровые ценности и развивать такие качества, как конкурентоспособность, соревновательный дух, лидерство. Приятно видеть, что в Казахстане эта тенденция пользуется большой популярностью, реализуются масштабные проекты по привлечению детей в теннис и их дальнейшей поддержке в спорте, во многом благодаря Казахстанской федерации тенниса".

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 20:17

Фото: ФТК

Вскоре в Алматы состоится еще одно масштабное мероприятие – международный теннисный турнир Almaty Open ATP 250, который пройдет в Алматы с 13 по 20 октября при поддержке Lexus Kazakhstan. Билеты уже доступны в продаже.

Партнерский материал.

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