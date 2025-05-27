В школах и колледжах Алматинской области запускают уроки "Закон и порядок"

В рамках реализации инициативы главы государства "Закон и порядок" в ряде учебных заведений Талгарского района Алматинской области планируется ввести уроки по формированию правовой культуры.

Вопросы, связанные с реализацией проекта, были обсуждены на совещании, которое в ходе рабочей поездки в регион провел помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев.

Как отметил глава государства в Послании народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм": "...В нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан". При этом формирование соответствующей культуры должно начинаться с детского возраста. И именно на это нацелен проект.

На совещании, в котором приняли участие представители правоохранительных органов, руководители областного Управления образования и педагогического актива, принято решение о запуске проекта в трех колледжах и 10 школах Талгарского района. С нового учебного года занятия охватят более 7 500 учащихся с 7-го по 10-й классы.

Проект разработан Министерством просвещения совместно с Генеральной прокуратурой и направлен на формирование у молодежи четкого понимания таких ключевых понятий, как верховенство закона, общественная ответственность и честное служение Родине.

Особое внимание будет уделено вопросам профилактики правонарушений, противодействия буллингу, продвижению принципов взаимоуважения, социальной солидарности и укреплению гуманистических ценностей.

Ведущую роль в преподавании курса сыграют наставники – бывшие сотрудники правоохранительных органов с безупречной репутацией и большим профессиональным опытом. Генеральной прокуратурой уже сформирован пул из 26 специалистов, каждый из которых выступает примером служения обществу и государству.

Выступая на совещании, Арман Кырыкбаев подчеркнул, что воспитание честного и ответственного гражданина – стратегическая задача всей государственной политики.

"Закон – основа любого государства. Лишь там, где царит уважение к закону, будет справедливость, безопасность и развитие. Именно поэтому наш долг – с ранних лет воспитывать в подрастающем поколении сознательное отношение к закону и правопорядку. Новый учебный курс как раз и рассчитан на продвижение данных ценностей", – отметил он.

Если пилотная реализация проекта окажется успешной, его тиражируют на другие регионы страны.

По итогам совещания Кырыкбаев дал конкретные поручения профильным государственным органам, призвав обеспечить высокое качество реализации проекта на всех этапах.