Общество

Казахстанцам напомнили об изменениях в ПДД: что нужно знать

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 12:01 Фото: Zakon.kz
10 ноября 2025 года в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения. Изменения вступят в силу 23 ноября 2025 года. О ключевых нововведениях рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

1. Введено ограничение скорости для грузовых автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч.

Это ограничение не распространяется на участки населенных пунктов, где дорожными знаками установлено повышение скорости движения, например, до 80-90 км/ч.

"Ограничение связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов. По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, при скорости 60-65 км/ч риск гибели пешехода возрастает в 4,5 раза по сравнению со скоростью 50 км/ч", – объяснили в МВД.

2. Для предотвращения массовых ДТП в условиях ограниченной видимости (буран, туман, снегопад, дождь) детализированы права и обязанности сотрудников полиции и участников дорожного движения при движении в колонне, в том числе сопровождаемой патрульными автомобилями.

Например, не допускаются перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне. Организация сопровождения двумя патрульными автомобилями обязательна при численности колонны свыше 10 автомобилей.

3. Всем автобусам категорий М2 и М3 (транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие более восьми сидячих мест, кроме места водителя. – Прим. ред.) разрешена остановка для посадки и высадки пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств.

4. Без получения разрешений допускается использование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета с быстросъемным (магнитным) креплением на транспортных средствах при выполнении работ на дорогах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов, а также на автобусах, перевозящих детей.

"Ранее для применения указанных маячков требовалось получение разрешительных документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки об оснащении автомобиля проблесковым маячком в техпаспорт", – отметили в МВД.

5. Разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения визуального восприятия оцифрованы все рисунки, дорожные знаки и разметка.

"Уважаемые участники дорожного движения! Просим всегда изучать обновленные требования и строго соблюдать ПДД. Это обязанность каждого водителя и важный вклад в обеспечение безопасности на дорогах. Берегите себя и своих близких!" – обратились в министерстве к казахстанцам.

Более детально об изменениях в ПДД и Правилах госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств мы писали здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
