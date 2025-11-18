Изменения в ПДД и регистрации госномеров: приказ МВД

Приказом министра внутренних дел от 10 ноября 2025 года внесены изменения в Правила дорожного движения, Правила госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства и ряд других правил, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах дорожного движения уточняется, что в населенных пунктах разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч , за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч ;

, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но ; автобусов, грузовых автомобилей со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

Указывается, что остановка запрещается:

на пересечении проезжих частей дорог и ближе тридцати метров от края пересекаемой проезжей части дороги, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

на остановочных площадках и ближе пятнадцати метров к ним, а при их отсутствии – ближе пятнадцати метров от указателя остановки маршрутных транспортных средств или такси, за исключением транспортных средств категории М2 и М3;

При повороте налево или развороте по разрешающему сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства уступает дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо, в том числе и въезжающим. Таким же правилом руководствуются между собой водители трамваев.

Также говорится, что при повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется правыми сторонами (бортами) транспортных средств, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.

Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета включается на транспортных средствах при выполнении работ:

по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных и иных транспортных средств;

транспортных средствах при осуществлении перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;

транспортных средствах, сопровождающих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;

автобусах, предназначенных для перевозки организованных групп детей;

транспортных средствах мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций при выезде на несанкционированные проникновения на охраняемые объекты;

транспортных средствах передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля при несении службы на дорогах;

специализированных транспортных средствах служб инкассации при выезде на маршрут для инкассации ценностей; транспортных средствах, сопровождающих организованные группы велосипедистов;

транспортных средствах, осуществляющих деятельность по пресечению правонарушений в области охраны растительного и животного мира.

Вместе с тем правила дополнены новой главой, предусматривающей движение в транспортной колонне в условиях недостаточной видимости.

Так, говорится, что транспортные средства должны двигаться в колонне только в один ряд как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев, когда они сопровождаются оперативными транспортными средствами.

При движении в колонне свыше 10 транспортных средств обеспечивается их сопровождение не менее двумя транспортными средствами с включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов (ведущий и замыкающий).

Скорость движения колонны и дистанция между транспортными средствами устанавливаются старшим колонны или по режиму движения головной машины. Колонна, движущаяся без сопровождения оперативными транспортными средствами, разделяется на группы (не более пяти транспортных средств в каждой), дистанция между которыми должна обеспечивать возможность обгона группы другими транспортными средствами.

При остановке колонны на дороге на всех транспортных средствах включается аварийная сигнализация.

Участник колонны выполняет требования ведущего и замыкающего. Участник колонны соблюдает безопасную дистанцию.

Не допускается нарушать схему движения колонны, в том числе обгонять других участников колонны, а также покидать колонну или производить самопроизвольную остановку, за исключением вынужденной остановки.

Перед началом движения участники колонны должны запустить двигатели и включить фары ближнего света или дневные ходовые огни. При неготовности участник колонны сообщает об этом замыкающему колонны. Замыкающий колонны перекрывает полосу, на которую должна выехать колонна и убедиться, что началу движения колонны ничто не мешает, после чего дать разрешение ведущему начать движение.

После получения разрешения замыкающего ведущий колонны подает звуковой сигнал и начинает движение. Остальные участники колонны начинают движение за ведущим колонны. Замыкающий присоединяется к колонне только после того, как выедет последний участник колонны.

Для осуществления остановки ведущий подает сигнал о торможении и включает сигнал правого поворота. Ведущий снижает скорость, съезжает на обочину и останавливается параллельно дороге.

Участники колонны за ведущим съезжают на обочину и останавливаются, соблюдая дистанцию и схему построения.

При заезде на стоянку участник колонны останавливается на въезде и возобновляет движение после окончания маневра парковки транспортным средством, движущимся впереди.

В случае необходимости аварийной остановки участник колонны оповещает об этом ведущего голосовой командой, жестом, по средствам связи или подает дополнительные сигналы дальним светом фар и звуковым сигналом, после чего осуществляет постепенное снижение скорости до полной остановки транспортного средства.

Указывается, что перекрестки, железнодорожные переезды и светофоры необходимо проезжать, соблюдая требования главы 15 настоящих Правил с использованием необходимых сигналов. При разрыве колонны замыкающий предупреждает ведущего голосовой командой, жестом или по средствам связи. Ведущий после получения информации принимает решения о остановке или продолжении движения с изменением или без изменения скорости движения, о чем информирует замыкающего. Замыкающий при восстановлении колонны информирует ведущего об этом.

Участники колонны должны своевременно оповещать ведущего и замыкающего об обстоятельствах, препятствующих нормальному движению колонны.

Также уточняется, что при направлении движения по полосе, если на знаке 5.8.1, 5.8.2, 5.8.2а изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

Рекомендуемая скорость. Скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 5.18.1. совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка.

Изменения также внесены в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства.

Так, говорится, что на зарегистрированные технически исправные транспортные средства выдаются СРТС, ГРНЗ соответствующих типов. На автомобили и автобусы выдается по два, а на мототранспортные средства и прицепы – по одному ГРНЗ.

Присвоение транспортному средству госномера осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места жительства физического лица или регистрации юридического адреса юридического лица (филиала или представительства).

При этом допускается регистрация транспортного средства с присвоением ранее выданного владельцу госномера повышенного спроса, в случае несоответствия цифрового кода региона ГРНЗ повышенного спроса цифровому коду региона нового места жительства физического лица или юридического адреса юридического лица (филиала или представительства).

Указывается, что доступ владельцев авто к перечню имеющихся в наличии госномеров повышенного спроса организуется путем размещения соответствующей информации через ПЭП и объекты информатизации.

В случае снятия с государственного учета транспортного средства, за которым ранее был зарегистрирован ГРНЗ, данный номерной знак подлежит сдаче.

Сданный номерной знак уничтожается, за исключением случаев их хранения по заявлению владельца транспортного средства.

На хранение принимаются госномера, соответствующие требованиям национального стандарта.

Хранение сданного госномера осуществляется в Государственной корпорации не более 30 календарных дней, после истечения указанного срока сданные на хранение ГРНЗ уничтожаются.

Предусмотрено, что сданный ранее и соответствующий требованиям национального стандарта госномер по запросу владельца авто повторно выдается на вновь приобретенное им транспортное средство.

До истечения 30 календарных дней хранения госномер выдается без оплаты государственной пошлины за его выдачу.

После истечения 30 календарных дней хранения ГРНЗ по запросу владельца на вновь регистрируемое транспортное средство выдается дубликат номерного знака.

Присвоение бывших в употреблении госномеров повышенного спроса на транспортные средства не разрешается, за исключением, если владельцами являются:

государственные органы, дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в РК, а также их сотрудники и члены их семей;

родители (родитель), дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, супруга (супруг), состоящая в зарегистрированном браке, прежнего владельца;

правопреемник (наследник) прежнего владельца в случае передачи ТС по наследству.

Присвоение бывших в употреблении госномеров повышенного спроса в указанных случаях осуществляется при предоставлении заявления прежнего владельца, на транспортное средство которого был присвоен госномер повышенного спроса, о разрешении присвоения ГРНЗ повышенного спроса на нового владельца, а также документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о праве на наследство, судебное решение), и после оплаты государственной пошлины за дубликат госномера.

В свою очередь Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что лица, имеющие водительское удостоверение военнослужащего, достигшие возраста, установленного пунктом 2 статьи 74 Закона "О дорожном движении", при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами допускаются к сдаче экзамена на получение права на управление транспортными средствами соответствующей категории без прохождения подготовки в учебных организациях по подготовке водителей транспортных средств.

Указанная статья предусматривает, что право на управление транспортными средствами предоставляется:

транспортными средствами подкатегории "AI" – лицам, достигшим 16-летнего возраста ;

; транспортными средствами категорий "А", "В" и подкатегорий "B1", "C1" – лицам, достигшим 18-летнего возраста;

транспортными средствами категорий "С" и подкатегории "D1" – лицам, достигшим 21-летнего возраста , имеющим стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "C1", не менее одного года;

, имеющим стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "C1", не менее одного года; транспортными средствами категории "Tm" – лицам, достигшим 21-летнего возраста ;

; транспортными средствами категорий "D" и "Tb" – лицам, достигшим 23-летнего возраста, имеющим стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "D1", не менее одного года.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2025 года.