Общество

"Плавающая" скорость и знаки ограничения: о новых зимних правилах на дорогах заявили в МВД

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 14:34 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел РК (МВД) 10 декабря 2025 года обратилось с призывом к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что зимой погодные условия и состояние дорог усложняются.

"В связи с этим для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения нами совместно с владельцами дорог вводятся ограничения скорости, а при необходимости полностью закрываются дороги. Для этого на автодорогах в зимний период устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости", а на дорогах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау установлены электронные табло, то есть знаки переменной информации, с помощью которых скорость снижается только на период неблагоприятных погодных и дорожных условий, таких как буран, гололед и т.д. Эти знаки установлены в соответствии с требованиями стандартов и подлежат соблюдению так же, как и другие дорожные знаки", – сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Одновременно с этим камеры, фиксирующие скорость, автоматически переключаются на фиксацию установленной скорости и средней скорости движения.

МВД призывает соблюдать правила дорожного движения и действующие ограничения.

"Эти меры введены не для того, чтобы причинить вам неудобства, а для вашей безопасности", – пояснили в МВД.

9 декабря 2025 года полиция Астаны заявила о переходе на усиленный режим работы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
