Общество

По-новому будут оказывать медпомощь пожилым казахстанцам

Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных изменениях в гериатрической помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Гериатрическая помощь – это специализированная медицинская, социальная и психологическая помощь людям пожилого и старческого возраста, направленная на поддержание их здоровья, независимости и качества жизни.

"Разработан проект Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2029 года, в котором предусмотрены меры по развитию гериатрической помощи. Гериатрическая помощь будет усовершенствована с учетом потребности данной категории лиц. Это создание устойчивой модели помощи пожилым людям, направленной на сохранение функциональной способности, доступность долгосрочного ухода и интегрированные услуги, в том числе создание гериатрических участков, специализированных отделений для обеспечения доступности сестринского ухода в регионах", – говорится в ответе.

Отмечается, что в текущем году для профилактики неинфекционных заболеваний расширен возраст целевой группы, подлежащей скринингу, с 70 до 76 лет, включен новый вид скрининга на раннее выявление инсульта для мужчин старше 50 лет. Кроме того, с 1 января 2026 года скрининги на раннее выявление артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы будут проводиться в рамках ГОБМП.

О том, какие услуги могут получить пожилые казахстанцы в центрах долголетия, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
