Около 2,5 тысячи наименований лекарств будут производить в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по увеличению производства лекарственных препаратов в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что фармацевтическая промышленность – стратегически важная отрасль экономики страны.

"В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, долгосрочные контракты, упрощен выход лекарственных средств с двух лет до 100 рабочих дней, заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тысячи наименований фармацевтической продукции", – говорится в ответе.

По его словам, налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение.

"Согласно новому Налоговому кодексу, установлена пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 5% с 1 января 2026 года и 10% с 1 января 2027 года для оборота по реализации и импорту лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что теперь казахстанцы могут жаловаться на аптеки и проверять цены на лекарства онлайн.