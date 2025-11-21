Какие услуги могут получить пожилые казахстанцы в центрах долголетия

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о деятельности центров долголетия, передает корреспондент Zakon.kz.

Центры активного долголетия созданы в целях комплексного национального подхода к здоровому и активному старению и интеграции старшего поколения в общественно-экономическую жизнь страны.

"Они работают по принципу "одного окна" в трех направлениях: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. В стране функционирует 127 центров (в городах – 64, в сельской местности – 63) и в первом полугодии текущего года ими оказано порядка 650 тысяч услуг, проведено более 3 тысяч мероприятий", – говорится в ответе.

Он напомнил, что с 2024 года реализуется План мероприятий по улучшению положения пожилых граждан на 2025-2029 годы, предусматривающий меры по преодолению возникших социальных проблем, формированию возможностей участия в жизни общества на равных условиях, предоставлению специальных социальных услуг. Туда входят социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые услуги.

