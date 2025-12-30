Ряд новых авиамаршрутов будут субсидировать в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по расширению субсидирования внутренних авиарейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что Министерство транспорта с 2002 года реализует программу субсидирования социально значимых авиамаршрутов.

"В рамках формирования бюджета на 2025 год предусмотрено 6,4 млрд тенге на субсидирование 23 авиамаршрутов", – говорится в ответе Олжаса Бектенова.

В их числе:

Туркестан – Актау – 2 рейса в неделю в течение 8 месяцев, тариф 28 000 тенге, общий объем – 296,3 млн тенге;

Кокшетау – Актау – 2 рейса в неделю в течение 11 месяцев, тариф 30 000 тенге, общий объем – 488,817 млн тенге.

Также в рамках оптимизации бюджетных средств с 23 сентября текущего года на срок 3 месяца открыт авиамаршрут Актау – Караганда с частотой 2 рейса в неделю, тариф – 25 000 тенге, объем финансирования – 125 млн тенге.

"Кроме того, прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования на 2026-2028 годы по направлениям Актау – Костанай, Актау – Караганда, Актау – Атырау, Актау – Актобе, Актау – Уральск, Актау – Петропавловск, Актау – Тараз", – добавил Олжас Бектенов.

