Общество

В Алматы наградили работников агропромышленного комплекса государственными наградами

Госнаграды для работников агропромышленного комплекса, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:45 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в преддверии Дня работников сельского хозяйства наградил выдающихся представителей аграрной сферы, внёсших значимый вклад в развитие отрасли, продовольственную безопасность и устойчивое обеспечение мегаполиса качественной продукцией.

В ходе мероприятия аким Алматы отметил стратегическую важность агропромышленного комплекса, подчеркнув особое внимание президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к развитию сельского хозяйства как одного из ключевых направлений национальной безопасности. Алматы является важным звеном в аграрной цепочке благодаря перерабатывающим предприятиям, логистической инфраструктуре и научно-образовательным центрам.

Фото: акимат города Алматы

В рамках церемонии орденом "Парасат" награждены профессор кафедры "Агрономия, селекция и биотехнология" Казахского национального аграрного исследовательского университета Тастанбек Атакулович Атакулов и генеральный директор ТОО "Масло-Дел" Павел Геннадьевич Селиванов. Медаль "Ерен еңбегі үшін" вручена заведующей лабораторией ТОО "Цин-Каз" Айман Суйеркуловне Кудериной. Эти награды символизируют признание многолетнего добросовестного труда, профессионализма и вклада специалистов в развитие аграрного сектора.

Фото: акимат города Алматы

Аким города выразил благодарность всем работникам сельского хозяйства за их труд и преданность профессии, отметив, что город уделяет агропромышленному сектору большое внимание и будет продолжать оказывать ему постоянную поддержку.

Фото: акимат города Алматы

На сегодня в агропромышленной сфере Алматы зарегистрировано около 60 предприятий, а также более 300 компаний, занимающихся производством пищевой продукции. Отметим, что в третье воскресенье ноября в Казахстане традиционно отмечается День работников сельского хозяйства.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
