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Токаев отметил работников строительной отрасли государственными наградами

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:02 Фото: akorda.kz
9 августа Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Кавалерами ордена "Парасат" стали четыре человека и ордена "Құрмет" 36 работников строительства, 40 работников награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 72 строителя", – говорится в сообщении.

Отметим, что каждое второе воскресенье августа Казахстан отмечает День строителя – профессиональный праздник, официально установленный в 1998 году.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ от 30 июля 2024 года "Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года".

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