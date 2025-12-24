#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Скрытая опасность зимы: МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

рыбалка, люди, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 13:32 Фото: Telegram/qr_tjm
Сегодня, 24 декабря 2025 года, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важную информацию о скрытой опасности зимы, сообщает Zakon.kz.

Речь – о тонком льде.

"В зимний период риск происшествий при выходе на лед во время рыбалки значительно возрастает. В холодное время лед на реках и озерах образуется неравномерно, а в начале и в конце зимы его тонкость может быть незаметной – это повышает опасность провала под лед", – заявили в пресс-службе МЧС РК в среду.

В связи с этим ведомство обратилось к казахстанцам с предупреждением:

"Не выходите на лед, не проверив его толщину, не рыбачьте в неразрешенных местах, обязательно берите с собой спасательный шнур и средства безопасности. Безопасная рыбалка начинается с осторожности".

Ранее синоптики сообщили, что после циклона в Казахстан придут сильные морозы до -30°C. Подробнее о прогнозе на 25-27 декабря 2025 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Выявили множество разных нарушений: глава ВАП о проверках в Алматы
13:50, Сегодня
Выявили множество разных нарушений: глава ВАП о проверках в Алматы
МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением
11:24, 15 декабря 2025
МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением
Важное заявление об ощутимом землетрясении в Алматы сделали сейсмологи МЧС
15:33, 23 декабря 2025
Важное заявление об ощутимом землетрясении в Алматы сделали сейсмологи МЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: