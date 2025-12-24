Скрытая опасность зимы: МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

Сегодня, 24 декабря 2025 года, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важную информацию о скрытой опасности зимы, сообщает Zakon.kz.

Речь – о тонком льде.

"В зимний период риск происшествий при выходе на лед во время рыбалки значительно возрастает. В холодное время лед на реках и озерах образуется неравномерно, а в начале и в конце зимы его тонкость может быть незаметной – это повышает опасность провала под лед", – заявили в пресс-службе МЧС РК в среду.

В связи с этим ведомство обратилось к казахстанцам с предупреждением:

"Не выходите на лед, не проверив его толщину, не рыбачьте в неразрешенных местах, обязательно берите с собой спасательный шнур и средства безопасности. Безопасная рыбалка начинается с осторожности".

Ранее синоптики сообщили, что после циклона в Казахстан придут сильные морозы до -30°C. Подробнее о прогнозе на 25-27 декабря 2025 года можете узнать здесь.