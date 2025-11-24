Чаще всего казахстанцы обращаются к цифровым инструментам для учебы и саморазвития – соцопрос

Половина казахстанцев (51,1%) уже применяют технологии искусственного интеллекта – такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney и другие сервисы., сообщает Zakon.kz.

Эти данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

Наиболее активно ИИ используют молодые люди: в группе 18-29 лет доля пользователей достигает 76,2%. Среди респондентов 30-45 лет этот показатель составляет 57,1%. С возрастом вовлеченность снижается: в группе 46-60 лет – 37,5%, среди граждан старше 61 года – 16,6%.

"Молодежь чаще всего обращается к таким цифровым инструментам для учебы и саморазвития (48,7%), а также для работы с текстами (44,2%). У пользователей среднего возраста структура запросов во многом аналогична: образовательные и текстовые задачи остаются ключевыми. Среди респондентов старше 61 года приоритеты смещаются, для 40,8% такие сервисы становятся в первую очередь источником поиска информации, нередко заменяя привычные поисковики", – рассказали в КИСИ.

Также проявляются достаточно отчетливо гендерные и социально-демографические различия. Так, женщины используют цифровые сервисы чаще мужчин (54,6 против 46,6%). Горожане активнее сельских жителей включены в использование подобных технологий: 53,2 против 47,9%, что во многом связано с более доступной цифровой инфраструктурой в городах.

Образовательный уровень является одним из ключевых факторов различий в использовании цифровых инструментов, отмечают в КИСИ.

"Разрыв между респондентами с высшим образованием (64,2%) и со средним (37,7%) достигает 1,7 раза, подчеркивая значимость образовательной подготовки для освоения новых технологий. При этом корреляция между уровнем образования и цифровой компетентностью достаточно устойчивая: чем выше уровень образования, тем более выражается готовность включать современные технологические решения в повседневные практики", – резюмировали в институте.

Социологический опрос проведен по заказу КИСИ с 3 октября по 5 ноября 2025 года. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.