До 20 млрд долларов к ВВП: как ИИ и цифровизация могут изменить экономику Казахстана

Диалог между государством и бизнесом должен претерпеть изменения. В этом вопросе следует эффективно применять тотальную цифровизацию и технологии искусственного интеллекта. Об этом сегодня, 5 декабря 2025 года, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" глава государства уточнил, что благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта мировая экономика сейчас стоит на пороге фундаментальных сдвигов.

"По оценкам экспертов, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 трлн долларов с созданием 78 млн рабочих мест. А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 млрд долларов к ВВП. Такой подсчет имеется. Насколько он верен – жизнь покажет". Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен: "мы должны всецело воспользоваться открывающимися возможностями".

Также глава государства считает приоритетной задачей формирование удобной цифровой экосистемы поддержки бизнеса.

"Благодаря запущенной платформе eGovBusiness повысилась доступность государственных услуг, облегчилась работа предпринимателей, сократился документооборот. Общее количество оказанных через приложение услуг только в этом году превысило 4,6 млн". Касым-Жомарт Токаев

Теперь, по словам президента, необходимо завершить работу по интеграции данной платформы с Цифровой картой бизнеса.

"Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Такие шаги позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Токаев заявил о своем решении учредить специальную награду – орден "Мейірім".