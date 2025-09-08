Обращайтесь по номеру 102: казахстанцев предупредили об опасности ИИ

В Департаменте полиции (ДП) Туркестанской области граждан предупреждают о растущей угрозе использования технологий искусственного интеллекта в преступной среде, сообщает Zakon.kz.

В областном ДП заявили, что в настоящее время мошенники с помощью ИИ создают поддельные видео и голосовые записи (deepfake) и пытаются обмануть граждан.

Кроме того, участились случаи кражи персональных данных через чат-ботов, представляющихся сотрудниками банков или государственных органов.

Фейковые рекламные объявления, инвестиционные проекты и интернет-уведомления, созданные с использованием искусственного интеллекта, также приводят к финансовым потерям граждан.

"В связи с этим департамент полиции призывает граждан соблюдать меры предосторожности: не предоставляйте персональные данные незнакомым лицам, не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям, проверяйте информацию только через официальные источники, в случае угрозы обращайтесь по номеру 102". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В полиции также заявили, что искусственный интеллект – это требование времени, однако существует и риск его использования в преступных целях.

"Поэтому гражданам необходимо проявлять бдительность и строго соблюдать меры предосторожности", – заключили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее МВД Казахстана опубликовало топ-10 фраз мошенников.