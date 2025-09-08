#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Обращайтесь по номеру 102: казахстанцев предупредили об опасности ИИ

лица знаменитостей, сгенерированные ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 16:38 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Департаменте полиции (ДП) Туркестанской области граждан предупреждают о растущей угрозе использования технологий искусственного интеллекта в преступной среде, сообщает Zakon.kz.

В областном ДП заявили, что в настоящее время мошенники с помощью ИИ создают поддельные видео и голосовые записи (deepfake) и пытаются обмануть граждан.

Кроме того, участились случаи кражи персональных данных через чат-ботов, представляющихся сотрудниками банков или государственных органов.

Фейковые рекламные объявления, инвестиционные проекты и интернет-уведомления, созданные с использованием искусственного интеллекта, также приводят к финансовым потерям граждан.

"В связи с этим департамент полиции призывает граждан соблюдать меры предосторожности: не предоставляйте персональные данные незнакомым лицам, не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям, проверяйте информацию только через официальные источники, в случае угрозы обращайтесь по номеру 102".Пресс-служба ДП Туркестанской области

В полиции также заявили, что искусственный интеллект – это требование времени, однако существует и риск его использования в преступных целях.

"Поэтому гражданам необходимо проявлять бдительность и строго соблюдать меры предосторожности", – заключили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее МВД Казахстана опубликовало топ-10 фраз мошенников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы пять дней ожидают перебои с электричеством
Общество
17:36, Сегодня
Алматы пять дней ожидают перебои с электричеством
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Общество
17:33, Сегодня
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии
Общество
17:21, Сегодня
Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: