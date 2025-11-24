#АЭС в Казахстане
Общество

Наводнения во Вьетнаме: МИД сообщил, что обращений от казахстанцев не было

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 17:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 24 ноября 2025 года озвучил, что на вьетнамских курортах отдыхают несколько тысяч наших граждан. Никто из них не обращался за помощью, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что во Вьетнаме сейчас продолжаются наводнения.

"Хотелось бы отметить, что за все эти дни в наше посольство и нашим дипломатам ни одного обращения от туристов не поступало. Надеюсь, так же и будет, потому что это сезон дождей, все прекрасно понимаем, это природа, никто не застрахован. Поэтому просим наших граждан быть осторожными и придерживаться всех требований и правил", – уточнил Смадияров.

В центральной части Вьетнама выпало рекордное количество дождя – в отдельных районах зарегистрированы значения, превышающие предыдущие максимумы.

По данным властей, как минимум 41 человек погиб в результате наводнений и оползней в шести провинциях. Затоплено более 52 000 домов, около 62 000 человек эвакуированы. Из-за оползней и разгула стихии дороги перекрыты, часть населенных пунктов оказалась изолирована.

21 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
