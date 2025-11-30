#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
События

В МИД Казахстана прокомментировали атаку на морской терминал КТК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 08:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 30 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров выпустил заявление в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщает Zakon.kz.

Так, Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

"Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", – говорится в заявлении.

Со слов Смадиярова, Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.

"Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем".Айбек Смадияров

Ранее атаку на морской терминал КТК прокомментировало Министерство энергетики Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
МИД Казахстана об атаке беспилотников на КТК: Это очень важный вопрос для экономики
14:27, 19 февраля 2025
МИД Казахстана об атаке беспилотников на КТК: Это очень важный вопрос для экономики
Минэнерго РК прокомментировало атаку на морской терминал КТК
17:51, 29 ноября 2025
Минэнерго РК прокомментировало атаку на морской терминал КТК
МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
17:04, 22 ноября 2024
МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: