В МИД Казахстана прокомментировали атаку на морской терминал КТК

Утром 30 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров выпустил заявление в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщает Zakon.kz.

Так, Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

"Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", – говорится в заявлении.

Со слов Смадиярова, Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.

"Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем". Айбек Смадияров

Ранее атаку на морской терминал КТК прокомментировало Министерство энергетики Казахстана.