В МИД Казахстана прокомментировали атаку на морской терминал КТК
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 30 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров выпустил заявление в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщает Zakon.kz.
Так, Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.
"Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", – говорится в заявлении.
Со слов Смадиярова, Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.
"Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем".Айбек Смадияров
Ранее атаку на морской терминал КТК прокомментировало Министерство энергетики Казахстана.
