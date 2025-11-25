#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Общество

Стройматериалы и стекло будут производить на западе Казахстана

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, строительство дома, строительство домов , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о развитии Центра трансграничной торговли "Евразия", передает корреспондент Zakon.kz.

Центр расположен вблизи аэропорта Уральска, и ему присвоен статус индустриальной зоны в 2020 году.

"Акиматом Западно-Казахстанской области планируется к реализации 16 инвестпроектов на общую сумму порядка 140 млрд тенге по производству строительных материалов, мебели, стекла, оборудования нефтегазового сектора, по переработке автомобильных шин, резины, пластмасс и катализаторов", – сказал Шаккалиев.

Он напомнил, что уже реализуются три проекта: асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн в час, завод по производству газобетонных и железобетонных изделий, предприятие по вторичной переработке автомобильных шин.

Сумма инвестиций 11,2 млрд тенге.

"Ведутся работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры. По внешней инфраструктуре работы завершены, по внутренней – разработана проектно-сметная документация", – добавил министр.

Немного ранее мы рассказывали, что в Казахстане расширили перечень существенно важных товаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Какие товары чаще всего покупают казахстанцы
10:12, 15 июля 2025
Какие товары чаще всего покупают казахстанцы
Преимущества онлайн-торговли назвал глава Минторговли
10:54, 14 января 2025
Преимущества онлайн-торговли назвал глава Минторговли
Объемы онлайн-продаж выросли в Казахстане
11:08, 14 октября 2025
Объемы онлайн-продаж выросли в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: