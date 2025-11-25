Стройматериалы и стекло будут производить на западе Казахстана

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о развитии Центра трансграничной торговли "Евразия", передает корреспондент Zakon.kz.

Центр расположен вблизи аэропорта Уральска, и ему присвоен статус индустриальной зоны в 2020 году.

"Акиматом Западно-Казахстанской области планируется к реализации 16 инвестпроектов на общую сумму порядка 140 млрд тенге по производству строительных материалов, мебели, стекла, оборудования нефтегазового сектора, по переработке автомобильных шин, резины, пластмасс и катализаторов", – сказал Шаккалиев.

Он напомнил, что уже реализуются три проекта: асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн в час, завод по производству газобетонных и железобетонных изделий, предприятие по вторичной переработке автомобильных шин.

Сумма инвестиций 11,2 млрд тенге.

"Ведутся работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры. По внешней инфраструктуре работы завершены, по внутренней – разработана проектно-сметная документация", – добавил министр.

