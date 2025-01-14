Преимущества онлайн-торговли назвал глава Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 14 января 2025 года рассказал о преимуществах онлайн-торговли перед традиционной, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минторговли озвучил итоги анализа темпов проникновения электронной торговли и ее влияния на структуру розничной торговли. Отмечается, что в выборку включены более 400 тыс. компаний розничной торговли.

"Был сформирован типовой портрет продавца онлайн- и офлайн-торговли. И по всем показателям онлайн-торговля более эффективна, компании крупнее, более устойчивые, продажи и количество работников больше. Активные онлайн-компании составляют 12,6% всех предприятий розничной торговли, при этом они создают более 300 тыс. рабочих мест, производительность онлайн-торговли на 33% выше, обеспечивают 60% налоговых поступлений в секторе розничной торговли. Торгующие онлайн-компании заплатили больше налогов (360 млрд против 240 млрд), хотя их доля на рынке, количество самих компаний значительно меньше (505 тыс. против 73 тыс. компаний)", – перечислил Арман Шаккалиев.

По его данным, отечественные маркетплейсы оплатили налогов на сумму 135,2 млрд тенге.

"Также было проанализировано, как изменяются компании после того, как начинают торговать онлайн. Анализ 10 тыс. случайных кейсов показал, что через 1,5 года после выхода на маркетплейс средний объем продаж компаний увеличивается в 4,8 раза, налоговые отчисления – в 13,5 раза. Расширяется география продаж. Это свидетельствует о том, что онлайн-компании не только генерируют большую выручку, но и создают рабочие места, становятся более прозрачными, работают "в белую". Таким образом, отечественный Е-СОМ является акселератором для МСБ и инструментом повышения занятости, особенно на региональном уровне", – добавил Арман Шаккалиев.

В целом, по данным Минторговли, электронная торговля растет в Казахстане: начиная с 2020 года объемы электронной торговли увеличились в пять раз, но все еще остаются ниже среднемирового уровня.

По оперативным данным за 11 месяцев 2024 года, объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 3,2 трлн тенге. По итогам 2024 года планируется превышение планового показателя до 15% от розничного объема торговли. Поставлена цель увеличить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, или до 9,3 трлн тенге в натуральном выражении, практически в три раза с учетом роста объемов розничной торговли до 50 трлн тенге.

Ранее Арман Шаккалиев рассказал, какие изменения предлагается ввести в сфере электронной торговли.