#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Общество

Казахстан ускоряет строительство ключевых морских объектов

Морской порт Курык, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:57 Фото: primeminister.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о реализуемых проектах в портах "Актау" и "Курык", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках развития Каспийского Узла реализуются два крупных проекта – это строительство контейнерного хаба в морском порту Актау и многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык.

"Оба проекта включены в СЭЗ "Морпорт Актау". По контейнерному хабу на территории СЭЗ выделен земельный участок площадью 19 га. Подписано соглашение о привлечении инвестиций с ООО "ГК Порт Ляньюньган". Объем инвестиций составляет 47,6 млрд тенге", – сказал Шаккалиев.

Он подчеркнул, что строительство контейнерного хаба осуществляется поэтапно.

"В июле 2025 года состоялся запуск первого пускового комплекса контейнерного хаба. Строительство второго пускового комплекса выполнено на 95% и будет завершено до конца года. Второй этап строительства контейнерного хаба планируется завершить до конца 2026 года", – добавил министр.

Ранее он рассказал о развитии Центра трансграничной торговли "Евразия".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Стройматериалы и стекло будут производить на западе Казахстана
09:25, Сегодня
Стройматериалы и стекло будут производить на западе Казахстана
33 проекта запустят в "Хоргосе" до 2027 года
09:33, Сегодня
33 проекта запустят в "Хоргосе" до 2027 года
Какие товары чаще всего покупают казахстанцы
10:12, 15 июля 2025
Какие товары чаще всего покупают казахстанцы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: