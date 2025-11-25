Казахстан ускоряет строительство ключевых морских объектов

Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о реализуемых проектах в портах "Актау" и "Курык", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках развития Каспийского Узла реализуются два крупных проекта – это строительство контейнерного хаба в морском порту Актау и многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык. "Оба проекта включены в СЭЗ "Морпорт Актау". По контейнерному хабу на территории СЭЗ выделен земельный участок площадью 19 га. Подписано соглашение о привлечении инвестиций с ООО "ГК Порт Ляньюньган". Объем инвестиций составляет 47,6 млрд тенге", – сказал Шаккалиев. Он подчеркнул, что строительство контейнерного хаба осуществляется поэтапно. "В июле 2025 года состоялся запуск первого пускового комплекса контейнерного хаба. Строительство второго пускового комплекса выполнено на 95% и будет завершено до конца года. Второй этап строительства контейнерного хаба планируется завершить до конца 2026 года", – добавил министр. Ранее он рассказал о развитии Центра трансграничной торговли "Евразия".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: