Общество

Перед Новым годом Минторговли отметило рост покупательской способности казахстанцев

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:44 Фото: Zakon.kz
Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве озвучил свой прогноз касательно возможности повышения цен на продукты перед Новым годом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили его спрогнозировать возможный ажиотаж по продуктовым ценам в преддверии праздников.

"На сегодняшний день никакого ажиотажа мы не ожидаем. Новогодний стол зависит от возможностей, способностей и желания. Можно накрыть его как на 50 тысяч тенге, так и на 500 тысяч. Все зависит от кошелька и желания", – заявил Абилдабеков.

Он считает, что перед Новым годом у покупателей появляются дополнительные возможности для покупки продуктов.

"В преддверии Нового года покупательская способность всегда увеличивается в разы. Все закупают продукты не на один стол, а впрок, получается. Соответственно, покупательская способность увеличивается. Я в 90-х годах сам занимался торговлей. И когда у меня была первая новогодняя выручка, у меня за два-три дня было больше, чем за весь месяц. Если будет хотя бы минимальный недостаток какого-то товара, у продавца всегда будет соблазн чуть-чуть завысить цену – все равно все скупают. Государство это не контролирует, оно занимается контролем только в части СЗПТ. Остальные товары в рынке", – объяснил вице-министр.

Ранее он объяснил высокую стоимость продуктов в Астане, назвав в качестве причин хранение и менталитет.

Азамат Сыздыкбаев
