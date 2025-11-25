#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Общество

Высокие продуктовые цены в Астане объяснили в Минторговли

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве объяснил высокую стоимость продуктов в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, цены в столице Казахстана отличаются от алматинских цен.

"А цены в Шымкенте вас введут в шок. Вот вы поедете туда, посмотрите цены на помидоры, на мандарины, на апельсины. Там цены значительно дешевле. Но учитывая то, что те же мандарины, апельсины, помидоры, на них, помимо транспортных расходов, есть расходы на хранение. Здесь нужно хранить немножко иначе, здесь холодно. Это же тоже дополнительные расходы", – сказал Абилдабеков.

Также свою роль, отмечает он, играет менталитет.

"И потом маржинальность торговцев на юге, менталитет немножко другой, чем в Астане. Учитывая то, что там большое количество людей, маржинальность у них незначительная. Здесь ставят наценку выше. На все продукты я имею в виду. И это в целом на все продукты", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в список социально значимых продуктов в Казахстане могут добавить 23 позиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Рост цен на яблоки в Астане объяснил глава Минторговли
16:19, 14 января 2025
Рост цен на яблоки в Астане объяснил глава Минторговли
От чего зависят цены на говядину, рассказал глава Минторговли
12:51, 23 сентября 2025
От чего зависят цены на говядину, рассказал глава Минторговли
Что делается для стабилизации цен на говядину, рассказали в Минторговли
10:50, 23 сентября 2025
Что делается для стабилизации цен на говядину, рассказали в Минторговли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: