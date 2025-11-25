Высокие продуктовые цены в Астане объяснили в Минторговли

Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 25 ноября 2025 года на брифинге в правительстве объяснил высокую стоимость продуктов в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, цены в столице Казахстана отличаются от алматинских цен.

"А цены в Шымкенте вас введут в шок. Вот вы поедете туда, посмотрите цены на помидоры, на мандарины, на апельсины. Там цены значительно дешевле. Но учитывая то, что те же мандарины, апельсины, помидоры, на них, помимо транспортных расходов, есть расходы на хранение. Здесь нужно хранить немножко иначе, здесь холодно. Это же тоже дополнительные расходы", – сказал Абилдабеков.

Также свою роль, отмечает он, играет менталитет.

"И потом маржинальность торговцев на юге, менталитет немножко другой, чем в Астане. Учитывая то, что там большое количество людей, маржинальность у них незначительная. Здесь ставят наценку выше. На все продукты я имею в виду. И это в целом на все продукты", – добавил спикер.

