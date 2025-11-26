Анонимка стала причиной проверки главного полицейского Мангистауской области

На днях в город Актау срочно прибыла комиссия МВД Казахстана для проверки по инициативе главы регионального Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Изначально в соцсетях распространилось анонимное коллективное заявление, передает "КТК". Авторы анонимки обвинили главу ДП и его заместителей в создании организованной преступной группы и масштабных хищениях бюджетных средств.

Со слов авторов анонимки, высокопоставленные офицеры полиции якобы:

организовали схему фиктивных закупок;

завышали стоимость техники и строительства;

принуждали сотрудников подписывать акты работ;

причастны к криминальным авторитетам.

Авторы добавили, что в ведомстве коррупция дошла до таких масштабов, что люди боятся не увольнений, а расправы.

После этой громкой публикации в Актау срочно прибыла комиссия МВД. В Департаменте полиции заявили, что проверку инициировал сам начальник для подтверждения своей невиновности.

"Начальник Департамента полиции Мангистауской области Аяганов Сагындык по собственной инициативе направил письмо в Министерство внутренних дел и соответствующие органы с просьбой провести проверку сведений, распространенных в анонимном письме в интернете. Руководитель департамента предложил привлечь также к проверке маслихат и представителей общественности, чтобы обеспечить открытость и объективность процесса", – отметила руководитель пресс-службы ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

