Погоня полицейских за нарушителем привела к ДТП в Туркестанской области

На днях в городе Арыс спецмашина полиции столкнулась с легковым автомобилем, сообщает Zakon.kz.

В результате чего три человека из машины нарушителей были травмированы, передает "Седьмой канал". Состояние одного из пострадавших по-прежнему тяжелое.

"После происшествия попавший в аварию легковой автомобиль отправили на штрафстоянку. По данному факту начата проверка", – сообщили представители областного департамента полиции.

По их данным, водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, в том числе допустил выезд на встречную полосу, а затем проигнорировал требование стражей порядка об остановке вместо этого попытался скрыться. В свою очередь пострадавшие заявили, что вместо регистрации ДТП правоохранители усадили их в свой служебный экипаж.

"В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По факту невыполнения законных требований сотрудника полиции возбуждено административное дело. Также проверяются действия самих сотрудников полиции", – прокомментировал инцидент начальник управления дознания ДП Туркестанской области Мухтар Сейдилдаев.

1 декабря похожая погоня в Костанайской области завершилась трагедией.