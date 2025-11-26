Возрождение реки Кошкар ата: шымкентская река превращается в современную рекреационную зону

В Шымкенте активно осуществляется проект по благоустройству реки Кошкар ата, направленный на улучшение экологической ситуации и формирование комфортного общественного пространства для жителей.

Инициатива акимата мегаполиса, который ставит приоритетом озеленение города и рациональное использование природных ресурсов, уже начинает приносить конкретные результаты.

Кошкар ата – это особый природный объект, который считается стержнем историко-культурного ландшафта Шымкента. Поэтому проект по восстановлению реки предполагает не только инфраструктурное обновление, но и сохранение экологического равновесия, а также создание благоприятной среды для населения. В рамках проекта предусмотрено благоустройство участка реки общей протяженностью 3,535 километра. На этом участке проводятся работы по модернизации русла и регулированию естественного водного потока. Дно и берега реки очищаются от мусора, а укрепление берегов предотвратит размывание грунта. Еще одним важным аспектом работ по благоустройству является снижение риска подтопления, который возникает при повышении уровня воды в реке в сезон дождей.

Фото: акимат города Шымкент

Мурат Абдирахманов, заместитель руководителя городского управления по развитию комфортной городской среды:

"В этом году были проведены работы по укреплению береговой линии протяженностью 3,5 километра, начинающейся от улицы Жангельдина. Берег укреплен природным камнем, при этом его естественный облик и растительный покров максимально сохранены. Кроме того, для создания комфортной среды для жителей были построены пешеходная дорожка и другие необходимые элементы инфраструктуры".

Фото: акимат города Шымкент

Работы по благоустройству не ограничиваются только экологическими мерами. Формирование современной инфраструктуры вдоль реки – одна из ключевых задач проекта. С этой целью строятся пешеходные дорожки для безопасного и удобного передвижения жителей. Кроме того, для превращения набережной в полноценную зону отдыха планируется установка 139 скамеек и 360 энергосберегающих светильников. Эти осветительные приборы улучшат облик города и усилят безопасность, освещая территорию вокруг реки в ночное время. Уже установлено 70 светильников.

Фото: акимат города Шымкент

Важной частью проекта является также строительство 8 пешеходных мостов, которые свяжут оба берега реки. На сегодняшний день три из них уже построены и введены в эксплуатацию.

После полного завершения проекта река Кошкар ата станет привлекательной рекреационной зоной для шымкентцев и гостей города. По мнению специалистов, обновленная набережная повысит туристический потенциал города и укрепит имидж Шымкента как современного мегаполиса.