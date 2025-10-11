Аким Шымкента принял участие в посадке деревьев вместе с жителями

В Шымкенте продолжается республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической культуры и формирование бережного отношения к природе, сообщает Zakon.kz.

11 октября аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в посадке саженцев деревьев в микрорайоне "Астана".

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Посаженные деревья не только станут важным элементом озеленения, но и создадут комфортное пространство для жителей и гостей города.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Глава мегаполиса отметил, что такие мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде, укрепляют общественное единство и вовлекают жителей в заботу о чистоте города.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме того, в рамках осеннего сезона посадки деревьев в Шымкенте ведутся активные работы по озеленению центральных улиц, парков, скверов и дворовых территорий.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Реализуемые мероприятия направлены на развитие зеленой инфраструктуры и повышение качества жизни населения.