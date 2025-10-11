Аким Шымкента принял участие в посадке деревьев вместе с жителями
11 октября аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в посадке саженцев деревьев в микрорайоне "Астана".
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Посаженные деревья не только станут важным элементом озеленения, но и создадут комфортное пространство для жителей и гостей города.
Глава мегаполиса отметил, что такие мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде, укрепляют общественное единство и вовлекают жителей в заботу о чистоте города.
Кроме того, в рамках осеннего сезона посадки деревьев в Шымкенте ведутся активные работы по озеленению центральных улиц, парков, скверов и дворовых территорий.
Реализуемые мероприятия направлены на развитие зеленой инфраструктуры и повышение качества жизни населения.