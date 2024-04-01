Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Шымкенте река Кошкар-ата окрасилась в красный цвет

В Шымкенте река Кошкар-ата окрасилась в красный цвет, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 00:47 Фото: otyrar.kz
Река Кошкар-ата окрасилась в красный цвет. Жители Шымкента считают, что это произошло из-за того, что в нее слили кровь убитых животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный телеканал Оtyrar.kz, багряную реку сняли на видео неравнодушные местные жители.

"Очевидец, который снял багряную реку на видео, предполагает что в нее, чтобы сэкономить на утилизации, сбросили кровь забитого скота. Видеозапись была сделана вчера, сегодня экологи взяли пробы воды, правда, к их приезду крови в реке уже не было. Результаты экспертизы будут готовы в течение пяти рабочих дней", – говорится в сообщении.


Эксперты говорят, если в воду сбросили кровь, то это может отразиться на экосистеме водной артерии.

"Мы взяли пробы воды, вниз и вверх по течению, анализы будут готовы в течение пяти дней. Здесь своя экосистема, водятся рыбы, такой сброс может повлиять на подводную фауну", — рассказал руководитель отдела департамента экологии Шымкента Дуйсен Култилеуов.

В управлении развития комфортной городской среды добавили, сбрасывать в реку что-либо запрещено. 

"Мы напишем заявление в полицию, чтобы там нашли и привлекли причастных лиц к ответственности. Это главная водная артерия города, сюда нельзя ничего сбрасывать. Нарушителя могут привлечь к ответственности по двум статья административного кодекса. Хочу обратиться к местным жителям, нужно ответственно относиться к окружающей среде", — сообщил руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента Абилкайыр Онгар.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Жители Атырау пожаловались на неприятный запах. Оказалось, что в воздухе в 16 раз превышен показатель диоксида серы. 

Читайте также

Рост цен на недвижимость прогнозируют эксперты
Рост цен на недвижимость прогнозируют эксперты
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Возможны подтопления: осадки, гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2 апреля
Возможны подтопления: осадки, гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2 апреля
Диана Абдуллаева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: