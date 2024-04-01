В Шымкенте река Кошкар-ата окрасилась в красный цвет

Река Кошкар-ата окрасилась в красный цвет. Жители Шымкента считают, что это произошло из-за того, что в нее слили кровь убитых животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный телеканал Оtyrar.kz, багряную реку сняли на видео неравнодушные местные жители.

"Очевидец, который снял багряную реку на видео, предполагает что в нее, чтобы сэкономить на утилизации, сбросили кровь забитого скота. Видеозапись была сделана вчера, сегодня экологи взяли пробы воды, правда, к их приезду крови в реке уже не было. Результаты экспертизы будут готовы в течение пяти рабочих дней", – говорится в сообщении.





Эксперты говорят, если в воду сбросили кровь, то это может отразиться на экосистеме водной артерии.

"Мы взяли пробы воды, вниз и вверх по течению, анализы будут готовы в течение пяти дней. Здесь своя экосистема, водятся рыбы, такой сброс может повлиять на подводную фауну", — рассказал руководитель отдела департамента экологии Шымкента Дуйсен Култилеуов.

В управлении развития комфортной городской среды добавили, сбрасывать в реку что-либо запрещено.

"Мы напишем заявление в полицию, чтобы там нашли и привлекли причастных лиц к ответственности. Это главная водная артерия города, сюда нельзя ничего сбрасывать. Нарушителя могут привлечь к ответственности по двум статья административного кодекса. Хочу обратиться к местным жителям, нужно ответственно относиться к окружающей среде", — сообщил руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента Абилкайыр Онгар.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Жители Атырау пожаловались на неприятный запах. Оказалось, что в воздухе в 16 раз превышен показатель диоксида серы.