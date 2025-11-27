Кому в Казахстане положено специальное государственное пособие

27 ноября в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кому в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие, сообщает Zakon.kz.

Данный вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения, передает пресс-служба ведомства. А по состоянию на 1 ноября 2025 года численность его получателей составила 207 780 человек, которым выплачено 22,3 млрд тенге.

Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан, определенных законодательством Республики Казахстан. В их число входят:

ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;

лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих;

лица, удостоенные высших степеней отличия – званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";

труженики тыла;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан;

другие категории граждан.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя. Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

"Необходимо отметить, что лицам, имеющим право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору", – говорится в сообщении.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК. Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.

