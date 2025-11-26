Что такое адресная социальная помощь и как ее получить

26 ноября в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали об особенностях и способах получения АСП, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2025 года адресная социальная помощь назначена 285,1 тыс. человек из 53 тыс. семей на сумму 27,1 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге, передает пресс-служба ведомства.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 88,8 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,4 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", – говорится в сообщении.

