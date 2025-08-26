#АЭС в Казахстане
Общество

Кому платят специальное пособие в Казахстане и почему

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили ключевые моменты по специальному государственному пособию (СГП) по состоянию на 1 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно уточнениям ведомства, в стране гражданам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие.

"По состоянию на 1 августа 2025 года численность его получателей составила 208 668 человек, которым выплачено 15,7 млрд тенге", – подчеркнули в МТСЗН.

Примечательно, что данный вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения.

Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан, определенных законодательством Казахстана.

В их число входят:

  • ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;
  • лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
  • вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих;
  • лица, удостоенные высших степеней отличия – званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";
  • труженики тыла;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
  • лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Казахстаном, и другие категории граждан.

Стоит уточнить, что размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя (МРП).

Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

Необходимо отметить, что лицам, имеющим право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

Также интересным фактом является то, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК.

"Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения".Пресс-служба МТСЗН РК

Выплаты через SMS: почему казахстанцам важно отвечать только на 1414

Немного ранее в МТСЗН предоставили другую интересную статистику. 21 августа стало известно, сколько выплачено гражданам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца.

Читайте также
