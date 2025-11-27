Формула семейного счастья: павлодарцы делятся ценностями на форуме "Отбасым – берекем, мекенім"

В чем заключается формула семейного счастья? Ответ на этот вопрос искали павлодарцы на форуме "Отбасым – берекем, мекенім", прошедшем в рамках идеологии "Закон и порядок" и республиканской акции "16 дней без насилия", сообщает Zakon.kz.

Акция направлена на привлечение внимания общества к профилактике насилия и защите прав человека. Она проводится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря – в период, когда отмечаются Международный день борьбы с насилием в отношении женщин и День прав человека.

Мероприятие открыла заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова. По ее словам, укрепление семейных ценностей, профилактика насилия и повышение правовой грамотности остаются ключевыми направлениями работы с обществом.

"Семья – первый очаг поддержки, воспитания и доверия. На форуме присутствуют семьи, которые своим трудом и примером помогают укреплять мир, порядок и дружбу в регионе. Как сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, насилие в отношении детей и женщин недопустимо. По поручению президента в последние годы внесены важные изменения в законодательство: ужесточено наказание за насилие и причинение вреда здоровью, ограничена возможность повторного примирения с агрессорами. Усилена работа по защите прав несовершеннолетних, введена ответственность за буллинг и кибербуллинг", – отметила Айгуль Маликова.

Эти шаги усиливают систему защиты детей и женщин и закрепляют принцип нулевой терпимости к насилию.

"Акимат области совместно с заинтересованными органами продолжает системно реализовывать меры по поддержке института семьи, защите прав женщин и детей, профилактике бытового насилия. Эта работа будет продолжаться и дальше. Только совместными усилиями мы сможем создать общество, где нет места насилию, где каждый ребенок растет в безопасности, а каждая семья живет в мире и благополучии", – подчеркнула заместитель акима.

На форум были приглашены победители областного конкурса "Мерейлі отбасы". Среди них семья Беспаевых, выигравшая этап конкурса в Иртышском районе и занявшая третье место в области.

Фото: Zakon.kz

"Меня воспитывала бабушка, и с детства самое важное качество для меня – уважение к старшим. Я уверен, что, если каждый будет придерживаться этого правила, в обществе не будет насилия, а в семьях исчезнут ссоры и споры. Вместе с супругой Анар мы воспитываем троих детей и стараемся быть для них примером: каждый день я говорю им, что нужно быть трудолюбивыми и воспитанными. Ведь именно эти качества помогают преодолевать любые трудности. Тогда не будет никаких преград и можно свернуть любые горы", – говорит глава семейства Жанат Беспаев.

Своим опытом поделилась и семья педагогов Какимжановых из поселка Майкаин Баянаульского района – победители конкурса "Отбасы – мақтанышым". Олжас работает учителем физкультуры в Майкаинской средней школе №2, его супруга Баянсулу – заместитель директора по воспитательной работе.

Фото: Zakon.kz

"Чтобы быть счастливыми в браке, необходимо доверие и понимание между супругами. Каждый день, проведенный вместе, будь то прогулка, разговор или простое чаепитие – становится частью нашего образа жизни и укрепляет семью. Мы стараемся воспитывать детей в духе трудолюбия: наш старший сын Ясин, хотя ему всего восемь лет, уже помогает маме по дому, заботится о младших и поддерживает порядок. Мы прививаем детям любовь к спорту и искусству, они занимаются домброй, учатся видеть красоту и ценить труд. Ведь главный пример для них – это мы сами, и именно в этом заключается формула нашего семейного счастья", – рассказал Олжас.

Отметим, Олжас – рекордсмен Казахстана по бегу на сверхдлинную дистанцию. В 2021 году он со своим другом Нурсултаном Бирликом преодолел маршрут Семей – Павлодар протяженностью 330 километров всего за 44 часа. Ранее рекорд ультрамарафона составлял 320 километров. А в 2025 году Олжас оказался среди лучших педагогов физической культуры страны. Он стал победителем конкурса, прошедшего в Щучинске (Акмолинская область).

Конкурс организовали Национальный научно‑практический центр физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан и республиканский учебно‑оздоровительный центр "Балдаурен". В соревновании участвовали 20 педагогов из разных регионов. Они демонстрировали высокий уровень подготовки, профессиональное мастерство и компетентность. По итогам конкурса были определены победители, чьи достижения и вклад в развитие физического воспитания получили высокую оценку жюри.

На форуме присутствовали и семьи, которые десятилетиями сохраняют традиции и ценности. Самыми опытными участниками стали Кайролла и Сауле Мусабековы – супруги с 54-летним семейным стажем.

"Каждый день мы стараемся передавать детям и внукам то, что сами получили от старших поколений: любовь к родной земле, трудолюбие, заботу о близких. Ведь семья – это не только кровные узы, но и школа жизни, где учат доброте, терпению и взаимопониманию. Желаю, чтобы в нашей стране было как можно больше счастливых семей, чтобы благополучие царило в каждом шаныраке. Пусть дети растут в атмосфере доверия и уважения, а традиции предков становятся прочным фундаментом для будущего. Только так мы сможем сохранить мир и согласие, передать следующему поколению самое ценное – умение быть вместе и поддерживать друг друга", – сказал Кайролла-ата.

Форум "Отбасым – берекем, мекенім" открыл серию мероприятий в рамках акции "16 дней без насилия". Управление информации и общественного развития области объявило конкурс среди молодежи на лучшие фото- и арт-инсталляции по этой теме.

"Главная цель – привлечь внимание общества, чтобы об этом не замалчивали. Есть инструменты защиты семейных ценностей, и они заложены в основе мероприятий. Мы пропагандируем традиции казахстанских семей, ведь именно они являются фундаментом воспитания, источником духовной силы и примером для молодого поколения. Сохранение этих традиций помогает укрепить единство, создать атмосферу тепла и заботы, где каждый ребенок растет в безопасности, а каждая семья чувствует поддержку", – отметили организаторы.

В целом в Павлодарской области запланировано более 300 мероприятий различного формата, направленных на укрепление семейных ценностей, профилактику насилия и создание безопасной среды для каждого жителя.