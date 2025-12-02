#АЭС в Казахстане
События

Образцовый водитель: алматинских таксистов наградили за безупречное вождение

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 11:02 Фото: unsplash
Алматинских таксистов наградили за безупречное вождение. В рамках акции "Образцовый водитель-2025" полицейские выбрали автомобилистов сервиса Яндекс Такси, которые в течение года не допустили ни одного нарушения ПДД.

Как передает Almaty.tv, лучшим вручили ценные подарки и благодарственные грамоты.

Жанибек Зейнелов – водитель с 14-летним стажем. Мужчина рассказывает: за все время вождения он всегда старается соблюдать правила дорожного движения, пропускает пешеходов, а в жилых территориях не превышает скорость.

"В последний год проездил без никаких нарушений. Не было ни одного протокола. Стараюсь не нарушать. Соблюдаю скоростной режим. И также соблюдаю все дорожные знаки. Если это современный автомобиль, то можно настроить ограничения автомобиля. То есть после 70 км/ч он начинает пикать. Это очень удобно. В принципе, и у меня в автомобиле это есть", – сказал водитель Жанибек Зейнелов.
"Мы проводим профилактическую акцию "Образцовый водитель-2025", направленную на формирование положительного имиджа водителя, строго соблюдающего правила дорожного движения и повышение уровня правосознания всех участников дорожного движения. Акция проходит в рамках реализации проектов для продвижения идеологии "Закон и порядок" по снижению ДТП", – сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП Тимур Серикулы.

По словам полицейских, основные причины остановки: превышение скорости, создание аварийных ситуаций, неуважительное отношение водителей к пешеходам. Тем не менее, количество образцовых водителей растет. В числе награжденных и водители Яндекс Такси.

"Стараемся быть повнимательней. Главное аккуратно, внимательно. Концентрация внимания должна быть огромная", – отметил водитель Владимир Петров.

Алматинец Ерназар Мэлс – тоже в числе образцовых водителей. Впервые мужчина сел за руль в 2000-х. С тех пор старается строго соблюдать ПДД. И говорит, каждый человек – участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель, ответственность у всех одна.

"Я не ожидал, что меня наградят. По дороге остановили сотрудники полиции, проверили документы и рассказали об акции. Оказалось, я один из примерных водителей. Я всегда, когда с семьей еду, стараюсь своим детям, жене объяснять правила. Говорю, чего нельзя делать, какой знак за что отвечает. Все это надо с детства разъяснять", – поделился водитель Ерназар Мэлс.

Республиканская акция организована министерством внутренних дел совместно с местными исполнительными органами. Основная цель – привлечь внимание водителей к культуре вождения и соблюдению ПДД. Лучших из лучших наградили грамотами, благодарственными письмами, а также ценными подарками.

Айсулу Омарова
