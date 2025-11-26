#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

Доехал из Кокшетау в Астану и не заплатил: новый скандал с таксистом с нарушением слуха

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 12:40 Фото: pexels
В Казнете разгорелся новый скандал: появилась информация о том, что молодой человек доехал на такси из города в город и ушел, не заплатив, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост опубликовал в соцсетях паблик qumash.

"Таксист с нарушением слуха довез пассажира из Кокшетау в Астану. Пока он ждал оплату, парнишка, воспользовавшись его состоянием, выскочил из машины. По словам знакомой Самата (так зовут водителя), сбежавший должен ему 6 000. И, мы предполагаем, веру в человечество. P.S. Самат лишь хочет, чтобы пацану стало стыдно. Просит не открывать никаких сборов", – говорится в описании.

Стражи порядка не оставили эту ситуацию без внимания и взяли ее в разработку.

"Управление полиции города Кокшетау сообщает, что в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента и личности водителя и пассажира. По результатам проверки будет окончательное решение", – прокомментировали в полиции.

А казахстанцы в комментариях высказывают возмущение в адрес пассажира:

  • Может, кто-то этого парня узнает и пристыдит. Если это сойдет с рук, то карма догонит все равно.
  • Опозорился всего за 6000.
  • Иногда настоящая честность проверяется там, где нет свидетелей и громких слов. Водитель, который добросовестно работает, несмотря на ограничения по слуху, заслуживает уважения, а не обмана. Долг в 6 тысяч – это не про деньги, это про совесть. Хочется верить, что парень найдет в себе смелость ответить за свой поступок и просто вернуть то, что должен. Не потому что его ищут, а потому что так правильно.
  • Как это низко и подло. Фу просто. Стыд и срам.
  • Знаменитый теперь, за 6000. Да только не в ту сторону.
  • Надеюсь, теперь его никто не будет возить, закиньте в черный список.
  • Я бы от стыда сгорела, будь этот парнишка моим знакомым или родственником.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, снятое алматинским блогером в такси, у водителя которого нарушен слух. Шутки девушки, которая была с маленьким ребенком, вызвали гнев общественности. Видео она в итоге удалила и принесла извинения. А полиция пригласила блогера к себе на беседу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
