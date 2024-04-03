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Глухонемого таксиста обманули в Астане: в полиции озвучили детали

Астанчанин обманул глухонемого водителя, обещая вернуться, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 14:17 Фото: pixabay
В Казнете активно обсуждают историю, когда молодой человек, вызвавший такси, решил воспользоваться болезнью водителя и обманул его. Правоохранители нашли пассажира. В пресс-службе столичной полиции Zakon.kz рассказали подробности инцидента.

Видео с описанием опубликовала в социальных сетях дочка водителя.

По ее словам, житель Астаны заказал бизнес-такси на две-три остановки, но обманул водителя, не заплатив денег.

"Мой отец возит его час по всем пробкам Астаны. В результате он не оплатил и вышел, обещая вернуться. Мой отец глухой и не может говорить. Он весь день работает, чтобы покрыть свой кредит, таксистом", – отметила автор.

В Департаменте полиции Астаны заявили, что после обращения установили пассажира.

"Он полностью возместил нанесенный ущерб и принес свои извинения. Потерпевшая сторона от заявлений отказалась".Пресс-служба ДП Астаны

Также отмечено, что 22-летний пассажир ранее уже привлекался за мошенничество.

В начале 2024 года инцидент с участием таксиста произошел в Костанае. Тогда пассажирка устроила истерику, заявив, что водитель "домогался и убивал" ее.

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