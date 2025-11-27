#АЭС в Казахстане
Общество

"Жалоб и нареканий нет": аким Алматинской области о рынке "Алтын Орда"

базар, Алматы, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 13:20 Фото: gov.kz
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года рассказал, как обстоят дела со скандально известным рынком "Алтын Орда", передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Султангазиев отметил, что на сегодня все предписания правоохранительных и контролирующих органов исполнены со стороны администрации рынка.

"Проводится модернизация рынка. Сейчас уже вторая очередь проходит. В целом за последнее время никаких нареканий со стороны продавцов, недовольств не поступало. Работа идет. Я так думаю, что администрация нашла общий язык с продавцами и в тесном взаимодействии с ними работает", – заверил он.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции рассказали, как на рынке "Алтын Орда" наводят порядок.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
