Общество

Строительство АЭС в поселке Улкен: будут ли жителям выплачивать компенсацию

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 13:48 Фото: Zakon.kz
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года высказался о строительстве атомной станции в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли выплачивать компенсации жителям, которые живут рядом с местом расположения будущей АЭС.

"Строительство первой АЭС начнется в 2028 году. Там, в поселке Улкен, на сегодняшний день проживают порядка 1700 жителей. Поселок находится на полуострове, на озере Балхаш. Вопрос компенсации или каких-то экологических выплат пока не обсуждается, поскольку нет какого-то заключения о вреде или наоборот, об отсутствии вреда. Насколько мы понимаем, Агентство ведет переговоры именно по созданию современной АЭС, которая никакого вреда ни экологии, тем более жителям, наносить не будет", – заявил в ответ Марат Султангазиев.

По его словам, сейчас власти региона заняты обустройством индустриальной зоны для того, чтобы местное население могло работать там и продавать товары, работы, услуги.

"Второе направление – поселок Улкен имеет очень удачное расположение, как я сказал уже, на полуострове. Там направление туризма. Мы думаем, с притоком квалифицированных кадров, с притоком высокооплачиваемых кадров, развитие туризма там станет очень актуальным. Там несколько туристических зон есть, два рыбных завода. Будем заниматься их развитием", – резюмировал глава региона.

АЭС – это не только источник устойчивой и экологически чистой энергии, но и мощный драйвер социально-экономического развития. Как АЭС изменит село Улкен, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
