Дает большой импульс для развития агломерации: аким о БАКАД

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года рассказал, каков эффект от строительства БАКАД вокруг Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Султангазиев отметил, что объездная дорога БАКАД дает большой импульс для развития агломерации, то есть территории вокруг Алматы.

"Вместе с дорогой привлекаются инвестиции, налаживаются коммуникации. Вместе с дорогой решаются и экологические вопросы. Территория вокруг объездной дороги превращается в крупный производственный центр, и мы не ошибемся, если скажем так. На сегодняшний день построено несколько логистических центров: Focus Logistic, Apple City и другие. Кроме того, все крупные заводы, особенно те, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, стремятся разместиться вокруг объездной дороги", – сказал он.

По его словам, торговые центры также хотят там разместиться, потому что это очень удобно с точки зрения логистики.

"Конечно, у нас еще есть проблемы с радиальными дорогами. От БАКАДа должны быть построены шесть радиальных дорог совместно с городом Алматы. С их помощью, если они будут построены, территория будет развиваться еще больше", – заявил Марат Султангазиев.

13 ноября 2025 года в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы рассказали, когда начнут строить дорогу от БАКАД к аэропорту Алматы и сколько будет стоить проезд.